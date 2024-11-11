Pazarda Ekonomik Sıkıntılar Konuşuldu - Son Dakika
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Pazarda Ekonomik Sıkıntılar Konuşuldu

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CHP'li Veli Ağbaba, İstanbul'da pazar ziyaretinde vatandaşların ekonomik sorunlarını dinledi.

11.11.2024 15:19
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(İSTANBUL) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul'da bir pazarı ziyaret ederek vatandaş ve esnafın sorunlarını dinledi. Ağbaba'ya dert yanan bir vatandaş, "Siz çürük meyve götürür müsünüz evinize? Ben çürük meyveleri alıyorum" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ve vatandaş ile bir araya geldi. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, sorunlarını Ağbaba'ya anlattı.

Bir vatandaş "Pazar alışverişi yaparken 700 TL harcadım. Evde tek kişi çalışıyor, dört çocuk var. Çocuklar meyve istiyor ama alamıyoruz. Nerede halka yardım, nerede halka destek" diye sordu. Başka bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Siz çürük meyve götürür müsünüz evinize? Ben çürük meyveleri alıyorum. Ben de eşim de şeker ve tansiyon hastasıyız. Şu vaziyetime bakın. Benim gibi niceleri var. İki bekar çocuğum var. Çocuklarımdan biri bana 'anne altını nasıl alayım, nasıl evleneyim' diyor. Çocuklarıma da bir şey diyemiyorum.

Oğlum 15 bin lira kira veriyor. Ev sahibi 'ya 25 bin lira kira verirsin ya da çıkarsın' demiş. 17 bin lira maaş alıyor. 25 bin lirayı kiraya verirse ne ile geçinecek?"

Pazarda meyve satan bir esnaf, "Maliyetler çok yüksek. Maliyetin altında satabiliyoruz ancak. Pazara getirdim belki satabilirim diye ama burada da durum aynı. Alım gücü düşürülmüş" dedi.

Kaynak: ANKA

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