Pekin\'deki eğitim fuarında 52 Türk üniversitesi ve 2 kamu kurumu yer aldı

Türk üniversiteleri, Türkiye Ulusal Ajansı organizasyonuyla Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Eğitim Fuarı'na (CEE) katıldı.

Pekin'de 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen fuarda, Türkiye'den 52 üniversite ve 2 kamu kurumunun katılımıyla Türkiye pavilyonu kuruldu.

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin diplomatik ilişkilerinin 55. yılının kutlandığı 2026'da, Türk üniversiteleri ilk kez "Study in Türkiye" markasıyla Çin'de boy gösterdi.

Türk üniversiteleri, 180 metrekarelik alanda kurulan pavilyonda öğrenciler, öğretim görevlileri ve üniversite temsilcileriyle bir araya geldi, faaliyetlerini tanıttı.

Dünyanın en prestijli ve en kapsamlı etkinliklerinden biri olarak kabul edilen fuarda, Türk üniversiteleri çok sayıda görüşme gerçekleştirdi, ikili ve çok taraflı anlaşmalar imzaladı.

Türkiye'nin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve işbirliği potansiyeli Asya sahnesinde ortaya konuldu, Yeniden Asya Girişimi, yükseköğretimde uluslararasılaşma vizyonu, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri ve çok yönlü, çok katmanlı dış politika öncelikleri doğrultusunda temsil edildi.

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, fuardaki Türkiye pavilyonunu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, üniversite temsilcileriyle görüştü.

Türk üniversiteleri uluslararası fuarlarda boy gösteriyor

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, fuara katılımın içeriği ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde Türk üniversitelerinin son iki yıldır Uzak Doğu, Amerika ve Avrupa'da dünyanın en prestijli yükseköğrenim fuarlarına katıldığını belirten Astarcı, bu yıl mart ayında Hong Kong'da, haziranda Orlando'da ve eylülde İskoçya'da düzenlenen fuarlara katıldıklarını söyledi.

Astarcı, Çin Eğitim Fuarı'nın, Ulusal Ajans organizasyonuyla Türkiye'nin bu yılki dördüncü büyük fuar katılımı olduğunu, 52 üniversite ve 2 kamu kurumu ile burada varlık gösterdiklerini aktardı.

Bu fuarların Türk üniversitelerinin uluslararasılaşmasına büyük katkı sağladığına işaret eden Astarcı, gerek Türk öğrencilerin Çin'e gelip okuyabilmesi, gerekse Çin'deki öğrencilerin Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde öğrenim görebilmesi açısından yeni fırsatlar yaratmasını umduklarını dile getirdi.

Astarcı, fuarın uluslararası olmasının yalnızca Çin üniversiteleriyle değil, diğer ülkelerden üniversitelerle de ilişki kurma olanağı sağladığına dikkati çekerek, Türk üniversitelerinin hem öğrenci değişim programı konusunda anlaşma imzalamalarını hem de Türk akademisyenlerin diğer ülkelerin akademisyenleriyle ortak işbirliği programlarını, araştırma geliştirme gibi çalışmalarını beraber yürütmelerini önemsediklerini vurguladı.

Bu yıl ABD'de düzenlenen fuara 89, İskoçya'daki fuara 96 Türk üniversitesinin katıldığını, Çin'e ise 52 üniversitenin geldiğini, bu tür çalışmaları güçlendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydeden Astarcı, "Türkiye yüzyılında yükseköğretime Türk üniversiteleri damgasını vuracak." ifadesini kullandı.

Kurumlar arası ilişkiler

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mustafa Özdil, kurumun uluslararası öğrencilerle ilgilenen birimi Maarif Ajansı ile tüm önemli uluslararası fuarlara katıldıklarını, bunlar dışında kendilerinin Türk üniversitelerinin yurt dışında uluslararası öğrencilere tanıtılması hedeflenen fuarlar düzenlediklerini belirtti.

Özdil, Çin Eğitim Fuarı'na katılımın da hem akademik işbirliği imkanlarının araştırılması ve güçlendirilmesi hem uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye yönlendirilmesi noktasında önem taşıdığını ifade etti.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, 2016'da teşkil edilen akademinin 300'ü yabancı 8 bin öğrencisi olduğunu, 21 ayrı ülkeden öğrencilere eğitim verildiğini belirtti.

Fuara katılma amaçlarının akademinin tanıtımını gerçekleştirmek olduğunu ifade eden Yalçınkaya, Çin Polis Akademisi ile eğitim işbirliği protokolü imzalayarak iki ülke arasında eğitim işbirliğini güçlendirmeyi, Çin Polis Teşkilatından öğrenci kabul etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İşbirliği protokolleri

Fuarda Türk üniversiteleri, Çin'den ve diğer ülkelerden çok sayıda üniversiteyle işbirliği protokolleri imzaladı.

Çin, Tayland ve Kazakistan'dan üniversitelerle işbirliği protokolleri imzalayan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, bu protokollerin üniversitelerin uluslararasılaşmasında önemli payı olduğuna dikkati çekti.

Köseoğlu, eğitim işbirliğinde mutabakat zaptı niteliği taşıyan bu protokollerin öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları ile diğer ortak projelere altyapı sağladığını kaydetti.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın da fuarların yükseköğrenimin uluslararası görünürlüğünü artırdığını, çok sayıda ikili görüşmeye ve işbirliği anlaşmalarına vesile olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak bu yıl fuarlarda toplam 55 farklı ülkeden 117 ikili görüşme yaptıklarını, bunlardan 17'sinin anlaşmayla sonuçlandığını aktaran Aydın, bu fuarda da Çin'den bir üniversite ile tıp alanında ortak katılımlı programlar geliştirilmesini öngören bir işbirliği protokolüne imza attıklarını kaydetti.

Aydın, fuarların temel amacının akademik hareketlilik olduğuna işaret ederek, öğrenci ve akademisyenlerin hareketliliğinin işbirliğinin ilk temel seviyesini oluşturduğunun altını çizdi.

Teknoloji alanında işbirlikleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, Çin'de halihazırda 5 üniversite ile devam eden işbirlikleri olduğunu, fuarı yeni işbirliği olanaklarını araştırmak için bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Doğu Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak proje çalıştayları yapmayı planladıklarını ifade eden Debik, Şanghay Ciatong Üniversitesi ile de yapay zeka altyapısında işbirliğini görüştüklerini aktardı.

Debik, Pekin Normal Üniversitesini ziyaret ettiklerini, teknoparklarını gezdiklerini, ortak projeler için birlikte çalışmaya karar verdiklerini, ayrıca bu üç üniversiteyle de çift diploma için istişare yaptıklarını kaydetti.

Çin'de yapay zeka alanındaki araştırmalara öncülük eden, yapay zeka ile eğitime geçmiş ilk üniversitelerden olan Tsinghua Üniversitesi ile görüşme yaptıklarını aktaran Debik, onlarla da eğitim altyapısını zenginleştirmek için ortak projeler yürüteceklerini, Harbin Teknoloji Enstitüsü ile de uluslararası proje, akademik değişim, öğrenci değişimi gibi çalışmaları yapmayı planladıklarını bildirdi.

Debik, Çin'in teknoloji alanında hızla ilerleyen bir ülke olduğuna işaret ederek, bu hızlı aksiyonu sağlayan çalışma yöntemlerini üniversitelere aktarmayı hedeflediklerini vurguladı.