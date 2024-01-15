PENÇE Kilit Harekat Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu

PENÇE Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelindeki tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ankara 'daki törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , "Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak; bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bakanlığa bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında haftanın ilk günü bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını kararlaştırdı. Bakanlığın kararı üzerine tüm yurtta okullarda bayrak töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ndeki törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler ile şehitler anısına 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, 12 Ocak günü emperyal güçlerin taşeronu olan hain terör örgütünün saldırısıyla 9 askerin şehit olduğunu belirterek, "Hepsine bir kez daha Allah rahmet etsin diyoruz, mekanları cennet olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

'ALLAH BÖYLE ACILAR BİR DAHA YAŞATMASIN'

MEB olarak bu hususta bir görevleri olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak; bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Biz de bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacağız. Çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayamaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın. Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; bu ülke yediden yetmişe bütün gençleriyle, vatandaşlarıyla bir bütün olarak topraklarını, vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin" diye konuştu.