 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
PENÇE Kilit Harekat Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu - Son Dakika
Üye Girişi

PENÇE Kilit Harekat Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu

PENÇE Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelindeki tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

PENÇE Kilit Harekat Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu
15.01.2024 - 10:24,
Abone Ol
PENÇE Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelindeki tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'daki törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak; bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bakanlığa bağlı temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında haftanın ilk günü bayrak töreni öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını kararlaştırdı. Bakanlığın kararı üzerine tüm yurtta okullarda bayrak töreninde şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ndeki törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. Bakan Tekin, öğrenciler ile şehitler anısına 1 dakika saygı duruşunda bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Tekin, 12 Ocak günü emperyal güçlerin taşeronu olan hain terör örgütünün saldırısıyla 9 askerin şehit olduğunu belirterek, "Hepsine bir kez daha Allah rahmet etsin diyoruz, mekanları cennet olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bu ülke için fedakarlık yapmış, çaba sarf etmiş bütün atalarımızın, büyüklerimizin mekanları cennet olsun" dedi.

'ALLAH BÖYLE ACILAR BİR DAHA YAŞATMASIN'

MEB olarak bu hususta bir görevleri olduğunu vurgulayan Tekin, "Bu ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak; bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi. Biz de bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacağız. Çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayamaya, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, güvenlik güçlerimize başsağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın. Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; bu ülke yediden yetmişe bütün gençleriyle, vatandaşlarıyla bir bütün olarak topraklarını, vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır. Bunu da herkes böylece bilsin" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yusuf Tekin, Ankara, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENÇE Kilit Harekat Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu - Son Dakika


10:45
Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30
Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18
Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:14
'Beni depoya kapattılar' diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:12
13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:02
Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55
Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi? Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?

Son Dakika
10:45 Dolar 30,10 lira seviyesinden işlem görüyor
10:30 Gram altın 1.990 liradan işlem görüyor
10:25 Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile barıştığı söylentisin yalanlandı
10:18 Şakayı fırsat bilen yarışmacı, sunucuya yumruk attı
10:12 13 saatlik gecikmeyi duyunca küplere bindi! Yolcudan uçak pilotuna yumruklu saldırı
10:14 "Beni depoya kapattılar" diyerek yardım isteyen genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı
10:02 Gol sevinci yüzünden gözaltına alınan Antalya'nın İsrailli futbolcusu Jehezkel'in ilk ifadesi ortaya çıktı
09:55 Beşiktaş'tan benzeri görülmemiş itiraz! Galibiyet golünü atan futbolcu kadın mı erkek mi?
09:54 MİT'ten bir nokta operasyon daha! Terör örgütünün sözde sorumlusu Hülya Mercen öldürüldü
09:31 Ayasofya Camii'nde yeni dönem bugün başlıyor! Turistlerden 25 euro alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 11:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: PENÇE Kilit Harekat Şehitleri İçin Okullarda Saygı Duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement