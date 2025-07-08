Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde girdikleri mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak (23), memleketi Balıkesir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşleri Halil Kuşak ile Ali Kuşak, cenazeye şehidin askeri kıyafetiyle törene katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak için öğle vakti memleketi Balıkesir'in Kesput ilçesindeki Sanayi Camii'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KARDEŞLERİ, ŞEHİDİN ASKERİ KIYAFETLERİYLE TÖRENE KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ve askeri personel şehidin babası Mehmet Kuşak (66) ve anne Cemile Kuşak'ı (65) teselli etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise anne Cemile Kuşak'ı bir an olsun yalnız bırakmadı. Şehidin kardeşi Halil Kuşak ile ağabeyi Ali Kuşak, şehit Kuşak'ın askeri kıyafetiyle törene katıldı. Şehidin yakınları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

Babası Mehmet Kuşak ise oğlunun tabutuna sarılıp, bir türküye ait olan "Bayrağa sarıldım bak yatıyorum, vatan için kanımı akıtıyorum, sevgilimi emanet bırakıyorum, vatan için öldüm; ağlama babam" sözlerini okudu.

Cenaze namazını Balıkesir İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar kıldırdı. Kuşak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehidin cenazesi daha sonra kırsal Alagüney Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.