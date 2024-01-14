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PENÇE-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'da toprağa verildi - Son Dakika
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PENÇE-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da defnedildi. Törende şehidin babası Bayram Delen, oğlunun tabutuna sarılarak 'Sen benim babamdın, hakkını helal et' dedi. Törene binlerce kişi katıldı ve duygusal anlar yaşandı.

14.01.2024 - 15:20,
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PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi. Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, dün memleketi Aksaray'a getirildi. Cenaze bugün de babaevindeki helalliğin ardından tören için Ulu Cami'ye getirildi. Törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve binlerce kişi katıldı.

'SENİ BÖYLE Mİ GÖRECEKTİM KOÇUM'

Delen'in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı. Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" deyip, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı. 4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı. Törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)

PENÇE-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen\'in cenazesi Aksaray\'da toprağa verildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: PENÇE-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Aksaray'da toprağa verildi - Son Dakika
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