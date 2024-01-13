 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un cenazesi Adıyaman'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un cenazesi Adıyaman'da defnedildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve askeri birlikler katıldı. Şehit Sayin'in ailesinin 4 çocuğu olduğu ve ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş\'un cenazesi Adıyaman\'da defnedildi
13.01.2024 - 17:00,  Güncelleme: 17:19
Abone Ol

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Sayin'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hacı Ali, annesi Emine, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gölhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Ailenin 4'üncü çocuğu olan Şehit Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adıyaman, Irak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un cenazesi Adıyaman'da defnedildi - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:35:26. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş'un cenazesi Adıyaman'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement