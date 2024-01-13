Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş\'un cenazesi Adıyaman\'da defnedildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Adıyaman'da toprağa verildi.

Şehit Sayin'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hacı Ali, annesi Emine, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Cumhuriyet Başsavcısı Gölhan Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Yeni Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Ailenin 4'üncü çocuğu olan Şehit Sayin'in 5 kardeşinin olduğu, ağabeyinin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.