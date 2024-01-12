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Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Ailesine Acı Haber İletildi - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Ailesine Acı Haber İletildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütlerinin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit oldu. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından ailesine acı haber iletildi. Şehit Aslan'ın cenazesi memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde defnedilecek.

12.01.2024 - 01:11,
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Kilit Operasyon Bölgesi'nde bölücü terör örgütlerinin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın acı haberi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan ailesine Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından iletildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde P iyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı açıklandı. Şehit Aslan'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan ailesine acı haber, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz tarafından iletildi. Şehit ailesinin evine Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ailesi ilimizde ikamet eden ve Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçiğimiz Samet Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Şehidimiz memleketi Amasya'da ebedi aleme uğurlanacaktır. Mekanı cennet olsun? ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın paylaşımında, 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit düşen, Çayırovalı hemşehrimiz, Piyade Uzman Çavuş Samet Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum' ifadelerine yer verdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Çayırovalı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Samet Arslan'ın ailesine Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz ve Kaymakamımız Ahmet Önal ile birlikte taziye ziyaretinde bulunduk. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Makamın ali mekanın cennet olsun şehidim. paylaşımında bulundu.

MEMLEKETİ AMASYA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Uzman Çavuş Aslan'ın cenazesinin memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Aslan ailesinin Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul eden şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile 3 kardeşi, Amasya'nın Taşova ilçesine gitmek üzere yola çıktı. (DHA)

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan\'ın Ailesine Acı Haber İletildi
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Ailesine Acı Haber İletildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde Şehit Olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Ailesine Acı Haber İletildi - Son Dakika
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