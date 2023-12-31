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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlar, teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar devam edecek.

Irak\'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi
31.12.2023 - 13:12,
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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