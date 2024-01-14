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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un cenazesi, memleketi Niğde'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu ve birçok yetkili katıldı.

14.01.2024 - 21:51,
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ENES CAN ÖZMEN

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Niğde Merkeze bağlı Himmetli köyündeki baba evinde helallik alınmasının ardından şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un naaşı, belde meydanına getirildi. Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde belde mezarlığına defnedildi.

Şehidin annesi Hatice, babası Cuma ve kardeşleri törende şehit Batur'un Türk bayrağı örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Törende; "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atıldı.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Vali Cahit Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Ak Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu\'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Güncel Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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