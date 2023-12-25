 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı

Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın naaşı, Hakkari'den askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari\'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı
25.12.2023 - 23:15,
Abone Ol

Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı (2)

Pençe- Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerden Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın (31) naaşı, Hakkari'den askeri uçakla saat 20.00 sıralarında Trabzon Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; şehidin 4 aylık hamile olan eşi Seda Yazıcı, şehidin annesi Miyase Yazıcı, kardeşleri ve ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Atilla Ataman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda taşındı. Bu sırada şehidin eşi ve acılı aile fertleri gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, konulduğu cenaze aracıyla memleketi Gümüşhane'ye uğurlandı.

Babası Salih Yazıcı'yı 2005 yılında kaybeden, 11 kardeş olup, 4 ay önce Seda Yazıcı ile evlendiği öğrenilen şehit Onbaşı İsmail Yazıcı, yarın memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hakkari, Piyade, Onbaşı, Tören, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - Son Dakika


23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:31:06. #1.11#
SON DAKİKA: Pençe-Kilit şehitleri, Hakkari'deki törenin ardından memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement