Pendik'te çöp konteynerinde bulunan beden parçalarıyla ilgili tutuklama - Son Dakika
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Pendik'te çöp konteynerinde bulunan beden parçalarıyla ilgili tutuklama

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İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde bulunan insan bedeni parçalarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan B.D. tutuklandı. Polis, B.D.'yi suç unsuru balta ile yakaladı ve evinde yapılan incelemelerde öldürülen Nihat Salih'in DNA örnekleri ile eşleşme tespit edildi.

30.05.2024 11:49
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(İSTANBUL)- İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde öncesi gün bulunan insan bedeni parçalarıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan B.D. tutuklandı. Polisin B.D.'yi suç unsuru balta ile yakaladığı, evindeki eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde öldürülen Nihat Salih'in DNA örnekleri ile eşleşme tespit edildiği bildirildi.

27 Mayıs'ta Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat Salih adlı kişinin bedeninin parçalara ayrılarak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre polis 17 farklı tanık üzerinde sorgulama yaptı ve Nihat Salih ile şüpheli B.D. (39) arasında tartışma yaşandığı, şüpheli şahsın bir çuvalı sürükleyerek çöp konteynerinin yanına geldiği ve çöpe attığı bilgisine ulaştı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları incelemeleri sonucunda; şüphelinin parçalanmış cesedin bulunduğu tarihte çöpün yanına bir kova ile geldiği, kovayı konteynere boşalttıktan sonra boş araziye attığı görüldü.

Balta ile yakalandı

B.D., Pendik'teki evinde cinayette kullandığı balta ile yakalanırken, evde bulunan eşyalar üzerinde yapılan incelemelerde ölen kişiye ait DNA örnekleri de belirlendi. "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen B.D. tutuklandı. B.D.'nin ilk sorgusunda cinayet suçlamasını reddettiği, çöp konteynerine yolda bulduğu çöpü boşalttığı yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Pendik\'te çöp konteynerinde bulunan beden parçalarıyla ilgili tutuklama
Kaynak: ANKA

İstanbul, Pendik, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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