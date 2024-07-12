Pendik'te İş Kazası: İşçinin Eli Baskı Makinesine Sıkıştı ve Koptu - Son Dakika
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Pendik'te İş Kazası: İşçinin Eli Baskı Makinesine Sıkıştı ve Koptu

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Pendik'te bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında, ismi öğrenilemeyen bir kadın işçinin kolu baskı makinesine sıkıştı ve eli koptu. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonucunda işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

12.07.2024 08:57
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Pendik'te kalıp imalatı yapılan iş yerinde, işçinin baskı makinesine sıkışan eli koptu.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Güllübağlar Mahallesi Memlük Sokak üzerinde bulunan, kalıp imalatı yapan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın işçinin kolu baskı makinesine sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren kurtarma çalışmaları sonrasında işçinin kolunu sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Baskı makinasına kolu sıkışan işçinin eli koptuğu öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürüldü. Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Pendik\'te İş Kazası: İşçinin Eli Baskı Makinesine Sıkıştı ve Koptu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te İş Kazası: İşçinin Eli Baskı Makinesine Sıkıştı ve Koptu - Son Dakika

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