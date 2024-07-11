Pendik'te Magandaların Açtığı Ateş Sonucu Genç Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pendik'te Magandaların Açtığı Ateş Sonucu Genç Yaralandı

Geniş Video İzle

Pendik'te 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürürken yanından geçen bir otomobilden rastgele ateş açılması sonucu çene kemiğine kurşun saplanarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.

11.07.2024 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
PENDİK'te, 18 yaşındaki Aykan Yazar, yolda yürüdüğü sırada yanından geçen bir otomobildeki kimliği belirsiz kişiler tarafından rastgele havaya ateş açılması sonucu çene kemiğine kurşun saplanarak yaralanmıştı. 18 yaşındaki Yazar'ı yaralayan magandalar olay yerinden kaçarken, Yazar, ameliyata alınarak tedavi altına alındı. Konuyla gözaltına alınan bir kişi, tutuklanmıştı. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinde daha önce yakalanan kişinin suçsuz olduğu ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Olay, 1 Temmuz Pazartesi günü, Pendik Velibaba Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; 18 yaşındaki Aykan Yazar, arkadaşıyla birlikte evine doğru yürüdüğü sırada, seyir halindeki bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce havaya rastgele ateş açıldı. Magandaların açtığı ateş sonrası mermilerden biri, Yazar'ın boynuna isabet ederken, arkadaşı şans eseri yaralanmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Yazar'ın boynuna isabet eden kurşunun çene kemiğine saplı kaldığı anlaşılması üzerine ameliyata alındı.

ASIL ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yaşanan olay sonrası harekete geçen Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz hafta E.K. isimi kişi yakalanarak tutuklandı. Polisin incelemesinde, gözaltına alınan ve ardından adli makamlarca tutuklanan E.K.'nın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Olayın asıl suçlularının E.K.'nin otomobilinin arkasında seyir halinde olan başka bir otomobilden ateş açtıkları tespit edildi. Şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, otomobilin sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. ile olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikamet aramalarında, 2 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce yakalananarak tutuklanan E.K., ise serbest bırakıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin otomobildeki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik\'te Magandaların Açtığı Ateş Sonucu Genç Yaralandı
Kaynak: DHA

Pendik, Güvenlik, Suç, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Magandaların Açtığı Ateş Sonucu Genç Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Karadeniz Tahıl Girişimi için çalışmalara yeniden başladık
17:55 Ümraniye’de tehlikeli provokasyon Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler Ümraniye'de tehlikeli provokasyon! Yabancı uyruklu esnaftan haraç kestiler
16:33 Gazze’de geçici yönetim sinyali ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu Gazze'de geçici yönetim sinyali! ABD basını ortaya attı: Hamas razı oldu
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
19:13 Tete transferinin faturası ağır oldu FIFA’dan Galatasaray’a ceza Tete transferinin faturası ağır oldu! FIFA'dan Galatasaray'a ceza
18:46 Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu’nun ayrılığını veto etti Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığını veto etti
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 21:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te Magandaların Açtığı Ateş Sonucu Genç Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement