Pendik'te TIR Kazası Davasında Gelişme - Son Dakika
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Pendik'te TIR Kazası Davasında Gelişme

Pendik\'te TIR Kazası Davasında Gelişme

Ecem Sultan Çamlı'ya çarpan TIR sürücüsüne 6 yıla kadar hapis istemiyle dava devam ediyor.

12.05.2025 17:15
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Pendik'te, skuterle seyir halinde olan mühendis Ecem Sultan Çamlı'ya (28), kullandığı TIR ile çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürükleyerek ölümüne neden olan Hasan Furkan Çolak'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Dosyaya giren yeni raporda, sanığın asli, maktul Ecem Sultan Çamlı'nın ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi.

Pendik'teki bir şirkette sistem mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Ecem Sultan Çamlı'ya, 6 Kasım 2024'te saat 08.45 sıralarında Kurtköy'deki evinden çıkıp sukuterle işe giderken, Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı'nda TIR çarptı. Hasan Furkan Çolak (24) yönetimindeki dorsesiz TIR'ın çarptığı Çamlı, 150 metre sürüklendikten sonra aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR şoförü Çolak ise 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. 14 Nisan'da görülen duruşmada, mahkeme ara kararında sanık Hasan Furkan Çolak'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatının itirazı üzerine İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Nisan 2025 tarihinde Çolak'ın tahliyesine karar verdi. Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Hasan Furkan Çolak katılmazken, taraf avukatları ve müşteki baba Mahmut Çamlı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme, müşteki avukatı tarafından dosyaya sunulan olay anına ilişkin görüntülerin bilirkişiye gönderilerek çözümünün yapıldığı raporun da dava dosyasına girdiğini belirtti. Raporda sanığın asli kusurlu, maktul Ecem Sultan Çamlı'nın ise tali kusurlu olduğu kaydedildi.

'KAZANIN TÜM SEBEBİ SANIK SÜRÜCÜSÜNÜN AGRESİF SÜRÜŞÜ'

Baba Mahmut Çamlı beyanında, "Sanık hakkındaki şikayetlerimi sürdürüyorum. Tanık Tolga Düzgün'ün ifadesinde beyan ettiği gibi kazanın tüm sebebi sanık sürücünün agresif sürüşüdür. Bu sebeple sanığın olası kast ile öldürme suçundan yargılanmasının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ise sanığın yasada ön görülen en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın suç tarihinde TIR ile seyir halindeyken elektronik skuter kullanan Ecem Sultan Çamlı'ya kural ihlali yaparak çarpması sonucu atılı suçu işlediği anlaşıldığından dolayı 'taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 18 Haziran'a erteledi.

'BİR AN ÖNCE SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ'

Duruşma sonrası konuşan baba Mahmut Çamlı, "Biz aslında kararı bekliyorduk fakat karşı tarafın avukatı sebebiyle mahkeme 1 ay daha, 18 Haziran'a uzadı. Uzadığı süre bizi biraz daha üzüyor. Bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Tabii ki süreci yaşarken de süreç içerisinde gelişen olaylar bizi yıprattı. Biz özellikle otopsi raporunu geçen hafta alıp incelediğimizde çok zor bir hafta geçirdik. Bu işin yapılış usul ve esasları belki yapılması gerektiği şeklinde yapılıyor ama bizler normal yaşantısına devam eden insanlar olarak bunları her gün yaşamadığımız için zorlanıyoruz. Ecem Sultan bizim sadece evladımız, çocuğumuz değil hem ülkesine ve vatanına hizmet etmek için canla başla kendini yetiştirmiş bu anlamda bu ülkenin bir evladıydı. Allah kimsenin başına vermesin. Kolay kabullenilebilir bir durum değil. Sanık tahliye oldu. Bu süreçte birçok talebimiz oldu birçoğu kabul edildiği gibi çoğu da reddedildi. Bu hukuksal bir süreç, aslında bugün mahkemenin karar vereceğini umuyorduk" dedi.

Kaynak: DHA

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