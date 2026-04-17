Pendik'te Trafik Kazası Davası Ertelenmişti - Son Dakika
17.04.2026 14:43
Trafik kazasında hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in davası, 11 Eylül 2026'ya ertelendi.

PENDİK'te Işıl Öykü Dinç'in (15) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan araç sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26) üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına ve video kaydının tespiti için Adli Tıp Kurumu raporu beklenmesine karar verilerek 11 Eylül 2026'ya ertelendi.

Olay, 18 Mayıs'ta Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi'nde Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobil sürücüsü Ömer Faruk Ballı, yolun karşısına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Ömer Faruk Ballı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı katılırken, duruşmada hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç ve taraf avukatları hazır bulundu. Kadıköy'de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi de aileye destek olmak için duruşmaya katıldı.

'OLAY YERİNDE KİMSENİN TAM BİR BİLGİSİ YOKTU'

Duruşmada dinlenen polis memuru Serdar Keser "Olay günü Cumartesi günü yoğundu. Anons geldi anosta Kaynarca mahallesi Tuzla istikameti yaralamalı trafik kazası olduğu söylendi. Yoğun olmasına rağmen olabildiğince hızlı biçimde olay yerine intikal ettik. Olay yerinde trafik polisleri vardı. Olay yerinde merhume kız çocuğunu görmedim. Olay yerinde araç parçaları ve kan izleri vardı. Daha sonra trafikçi arkadaşlara kazanın nasıl olduğunu sorduk. Olay yeri çok kalabalıktı, olayda kimsenin tam bir bilgisi yoktu. Pendik Hastanesi'nde kızın vefat ettiğini öğrendik. Biz adli ekip olarak gittik, bizden önce Selamiçeşme trafik polisleri vardı. Çevrede aracın kimin kullandığına dair bir bilgi yoktu. Hatırladığım kadarıyla edinilen bilgiye göre tutanağa erkek sürücü olarak geçirdik" ifadelerini kullandı.

'TUTANAKTA BELİRTİLEN KUSURLAR GÖRÜNTÜ KAYDIYLA YAZILDI'

Tanık polis memuru Oğuzhan Kurt ise, "Bölge amirimiz kazaya denk geldi, anons olarak bize anonsladı. Biz olay yerine gittiğimizde yayayı hastaneye kaldırmışlardı, sürücü olay yerindeydi. Tutanakta belirtilen kusurları elimizde olan görüntü kaydı, olay yerinden ve sürücü beyanıyla verildi. Biz sistem üzerinden tutanak dolduruyoruz, amirimizin anonsuyla olay yerine gittik. Mobese birimine ulaştık ve olay yerinde ışıklardan bir tanesinin çalıştığı belirtildi. Olay yerine anons sonrası 10 dakika içerisinde gittik" dedi.

'ALEYHİMDEKİ HUSUSLARI KABUL ETMİYORUM'

Sanık Ömer Faruk Ballı ise duruşmada "Önceki ifadelerimi tekrar ederim aleyhimdeki hususları kabul etmiyorum" dedi.

11 EYLÜL'E ERTELENDİ

Duruşmada tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi. Kaza anına ilişkin video kaydının tespiti için Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar verilerek duruşma 11 Eylül 2026'ya ertelendi.

Kaynak: DHA

Trafik, Pendik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
