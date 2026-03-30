Pendik\'teki atık tesisinde yılda yaklaşık 19 bin ton atık geri dönüştürülüyor

Pendik Belediyesine ait geri dönüşüm tesisinde yılda yaklaşık 19 bin ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor.

Pendik Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tam otomatik ambalaj atığı ayrıştırma tesisi, çevre koruma ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. 2017'den bu yana hizmet veren tesiste, bugüne kadar yaklaşık 137 bin ton atık geri dönüştürüldü.

Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Emrah Yıldız, tesiste yaptığı açıklamada, işletmenin Türkiye'de yerel yönetimler arasında ilk ve tek tam otomatik sistem olduğunu söyledi.

Yıldız, tesiste yıllık yaklaşık 19 bin ton atığın işlendiğini, tam kapasitede ise günlük 250 tona kadar ayrıştırma yapılabildiğini ifade etti.

Tesisin tam otomatik yapısı sayesinde insan gücüne olan ihtiyacın önemli ölçüde azaldığını vurgulayan Yıldız, "Normalde 100 kişinin yapacağı işi burada 40 kişiyle gerçekleştirebiliyoruz. Bu da hem hız hem verimlilik sağlıyor. Aynı zamanda sahada çalışan 60 kişilik ekibimizle birlikte toplamda 100 kişilik istihdam sağlıyoruz." dedi.

Yıldız, atıkların 17 farklı türe ayrıldığını belirterek, "Kağıt, karton, plastik, polietilen, polipropilen ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar çöpten ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Tesise getirilen atıklar, poşet açıcı sistemlerden geçerek tamamen makineler aracılığıyla ayrıştırılıyor. Saatte 8 ton kapasiteyle çalışan sistem, günlük 60 tonun üzerinde, tam kapasitede ise 250 tona kadar atık ayrıştırabiliyor. Plastik atıklar sulama borusu gibi ürünlere dönüştürülürken, alüminyum atıklar bisiklet üretiminde kullanılıyor. Kağıt ve karton atıklar ise yeniden defter, kağıt ve temizlik ürünleri olarak ekonomiye kazandırılıyor." bilgisini paylaştı.

Tesisin yalnızca bugünün ihtiyaçları için değil, gelecekte artacak atık miktarları da göz önünde bulundurularak planlandığını anlatan Yıldız, kapasitenin uzun vadeli hedeflere göre belirlendiğini söyledi.

Yıldız, tesisin uluslararası alanda da örnek gösterildiğini belirterek, "Ziyaretçilerimiz Türk müteahhitlerle buluşuyor. Bizim tesisimiz örnek alınarak yurt dışında 14 benzer tesis kuruldu. Bu bizim için ayrı bir gurur meselesi." ifadelerini kullandı.

Yılda yaklaşık 9 bin 600 ton atık eşya işlendi

Ambalaj atıklarının yanı sıra evsel atıkların geri kazanımı için de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Yıldız, vatandaşların talebi üzerine evlerden toplanan koltuk, kanepe ve benzeri eşyaların parçalanıp yakıt olarak geri dönüşüm süreçlerine dahil edildiğini, bu kapsamda yılda yaklaşık 9 bin 600 ton atık eşya işlendiğini söyledi.

Sıfır Atık Projesi'nin sadece ayrıştırmadan ibaret olmadığını, israfın önlenmesinin de öncelik olduğunu belirten Yıldız, "Türkiye genelinde kişi başı günlük atık miktarı 1,1 kilogramken Pendik'te bu rakamı 0,9 kilograma düşürdük. Kompost tesisimizde pazar ve gıda atıklarını gübreye dönüştürüp çiftçimize ve vatandaşımıza ücretsiz dağıtıyoruz." diye konuştu.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in çevre projelerine verdiği desteğin altını çizen Yıldız, belediyenin sıfır atık ve tesisleşme için yaptığı yatırımların güncel değerinin 1 milyar lirayı bulduğunu ifade etti.

Yıldız, bugüne kadar gerçekleşen yaklaşık 137 bin ton geri dönüşüm sayesinde, yaklaşık 1,8 milyon ağacın kesilmesinin önlendiğini, 2,7 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığını ve 450 bin varil petrol tasarrufu elde edildiğini kaydetti.

Yürütülen çalışmaların yalnızca tesislerin gelişimiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sıfır atık anlayışının kurumsal bir kimlik haline gelmesinde önemli rol oynadığını aktaran Yıldız, bu sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillendiğini dile getirdi.