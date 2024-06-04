Perinçek: Hakkari Belediyesine kayyum atanması yerinde bir uygulama - Son Dakika
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Perinçek: Hakkari Belediyesine kayyum atanması yerinde bir uygulama

Perinçek: Hakkari Belediyesine kayyum atanması yerinde bir uygulama

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığının Hakkari Belediyesine kayyum atamasının yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Perinçek, PKK'nın yerel seçimde hendeklerden çıkartıldığını ve Güneydoğu'da birçok kentte belediyelerin başına getirildiğini ifade etti. PKK güdümlü HDP ve DEM Parti'nin kapatılmamasının sonuçlarının yaşandığını belirten Perinçek, belediyelerin PKK'ya bırakılmasının bedelinin ağır olduğunu söyledi.

04.06.2024 17:00
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İçişleri Bakanlığının Hakkari Belediyesine kayyum atamasının yerinde bir uygulama olduğunu söyledi.

Doğu Perinçek, partisinin İstanbul il başkanlığında yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütünün son yerel seçimde hendeklerden çıkartıldığını ve Güneydoğu'da birçok kentte belediyelerin başına getirildiğini" ifade etti.

PKK güdümlü HDP ve DEM Parti'nin kapatılmamasının sonuçlarının yaşandığını söyleyen Perinçek, "Belediyelerin PKK'ya bırakılmasının bedeli çok ağırdır. PKK terör örgütü, bu belediyeler sayesinde dağa terörist göndermekte, bölücü faaliyet için para toplamakta, propaganda yapmakta, halk üzerindeki baskı ve denetimini yoğunlaştırmakta ve belediye olanaklarını karanlık amaçları için kullanmaktadır." dedi.

Perinçek, "İçişleri Bakanlığının Hakkari Belediyesine kayyum ataması yerindedir. Ancak köklü çözüm, PKK terör örgütünün güdümündeki siyasal partilerin derhal kapatılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hakkari'ye kayyum atanması üzerine kitlesel gösteri hazırlıkları yapıldığını ifade eden Perinçek, bu koşullarda PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde sözde seçimler ilan etmesinin de dikkat çekici olduğunu dile getirdi.

Yerel seçimden sonra Van'da ve diğer illerde tezgahlanan yakma-yıkma eylemlerinin Türkiye'nin bağımsızlığına, birliğine ve bütünlüğüne karşı planlanan "turuncu kalkışmaların" habercisi olduğunu belirten Perinçek, "Türkiye'mizin Güneydoğu illerinde PKK marifetiyle sahneye konacak kalkışmalar dıştan askeri müdahalelerle desteklenebilecektir. ABD'nin Ege ve Doğu Akdeniz ve güney sınırlarımızdaki askeri yığınağı, Türkiye için ciddi güvenlik sorunudur." diye konuştu.

"PKK'nın kayyum atanmasına karşı çağrılarına katılan CHP yönetimi ve bazı meslek odalarının ateşle oynadıklarını" söyleyen Perinçek, bölücülükle kader birliğine giden yolun sonunda hüsrandan başka bir sonuç bulunmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Perinçek: Hakkari Belediyesine kayyum atanması yerinde bir uygulama - Son Dakika

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