Pervari\'de 12 kadının kurduğu kooperatif ilk hasatta 900 kilogram bal üretti

Siirt'in Pervari ilçesinde babalarının yanında arıcılığı öğrenen kadınlar, kurdukları kooperatifle 2 bin 47 metre rakımlı yaylada ilk hasatta 900 kilogram bal elde etti.

İlçede yaşayan 12 kadın, baba mesleği arıcılığı geliştirmek ve kadın emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla geçen yıl Kaymakamlığın da desteğiyle Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifini kurdu.

İlkbaharda Herekol Dağı eteklerindeki 2 bin 47 metre rakımlı Çemikari Yaylası'nda izole bölgede üretime başlayan kadınlar, 300 kovanda ilk hasatta 900 kilogram bal üretti.

Tescilli Pervari balını kooperatif bünyesinde iç pazara sunan kadınlar, üretim kapasitelerini artırarak uluslararası pazarda yer edinmeyi hedefliyor.

Arıcılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu ilçede kadınlar, balın yanı sıra yöresel ürünleri de satışa sunmayı planlıyor.

Kooperatif sayesinde ürünlerini pazarlama imkanı bulan kadınlar, ilçede kadın istihdamının ve girişimciliğinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Kadınların emeğini görünür kılmak istiyoruz"

Pervari Organik Ürünler Kadın Kooperatifi Başkanı Evin Asan, AA muhabirine, 12'si kadın 22 üyeyle kurdukları kooperatifin ilçedeki diğer kadınlara da ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Asan, aynı zamanda Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, zamanının bir kısmını yaylada bal üretimiyle geçirdiğini ifade etti.

Pervari'nin doğal zenginliklerini ve kadınların emeğini görünür kılmak amacıyla kooperatif kurduklarını anlatan Asan, "Bu yolda ailemle birlikte yürüdüm. Bu konuda daha çok emek sarf etmek isterim. Daha çok bal ve arıcılık üzerine üretim yapıyoruz. Doğal ürünler üzerine çalışıyoruz." dedi.

Bölgenin bal üretimi için zengin floraya sahip olduğuna dikkati çeken Asan, şunları kaydetti:

"Kadınların emeklerini gelire dönüştürme fırsatı bulmalarını planlıyoruz. Kadınların emeğini görünür kılmak istiyoruz. Bu yolda en çok onlar için çalışıyoruz. Kooperatifimizde erkek üyelerimiz de bulunmaktadır. Bu konuda bize gerçekten destek veriyorlar. Dayanışma içerisinde bu işi yapıyoruz. 300 kovanla başladık. Şu an bal üretiyoruz. Bunu kooperatifimiz bünyesinde satıyoruz. Pazarlamasını da üretimini de yapıyoruz. Kovan sayımızı ilerleyen zamanlarda artırmayı düşünüyoruz. Özellikle kadın üye sayımızı da artırmaya çalışıyoruz. Balımız, Pervari'nin doğal ortamlarında üretiliyor. Tescillenmiş bir baldır. Katkısız bir şekilde üretiyoruz. Şu an bal satışlarımız yurt içinde gerçekleşiyor ama biz bunu uluslararası bir şekilde de yapmak istiyoruz. E-ticaretten yararlanmayı, uluslararası çalışmalar, projeler ve programlar hayata geçirmeyi düşünüyoruz."

"Baba mesleğini sürdürmeye devam edeceğiz"

Kooperatif üyesi kadınlardan Runahi Asan da arıcılığı babasından öğrendiğini belirterek, hedeflerinin kovan sayısını artırmak olduğunu söyledi.

Bir yıldır arıcılıkla uğraştığını anlatan Asan, "Kaymakamlığımızın desteğiyle bu işe başladık. Hedefimiz, gelecek yıl kovan sayısını 1000'e çıkarmaktır. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Pervari'deki kadınlar için bu kooperatif çok iyi oldu, çok mutluyuz. Üyeler olarak hepimiz babalarımızdan bu işi öğrendik. Baba mesleğini sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hediye Arslanhan da arıcılığın dede mesleği olduğunu belirtti.

Arıcılığı babalarından öğrenerek sevdiklerini dile getiren Arslanhan, "Bal kooperatifinde dükkan açalı bir yıl oldu. İnşallah güzel yerlere geleceğiz." diye konuştu.

Mukaddes Aka ise kooperatifi kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer edinmesi amacıyla kurduklarını anlatarak, "Kadınlar daha güzel yerlere gelsin istiyoruz. Pervari'nin balı çok meşhur. Tadı çok güzel." ifadelerini kullandı.

"Kızlarımız çok başarılı ve hedefleri yurt dışına açılmak"

Pervari Bal Üreticileri Birliği Başkanı Abidin Aka da ilçede arıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti.

Aka, 2016 yılında üreticileri bir araya getirerek kooperatif kurduklarını ve 350 üyeyle üretim yaptıklarını anlatarak, kadınların da arıcılık faaliyetlerine katılarak mesleğe ilgi duyduğunu söyledi.

Kadınların kooperatif kurmak istediklerini dile getiren Aka, kuruluş aşamasında destek sunduklarını ifade etti.

Aka, şunları söyledi:

"Çok şükür kızlarımız kooperatiflerini kurdular. Onlara destek olmak amacıyla kadın kooperatifine üye oldum. Çemikari Yaylası'nda farklı bölgelerde birkaç izole alan oluşturduk. Bu bölgelerde ürettiğimiz ballara güven, talep ve rağbet var. Göçü önlemek, işsizliği azaltmak, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için herkesin üretmesi gerektiğini düşünüyorum. Herekol Dağı eteklerindeki güzel yaylalarımızda, doğayla iç içe ve ulaşımdan uzak bölgelerde üretim yapıyoruz. Yoğun bitki örtüsü sayesinde balımız kaliteli ve güzel oluyor.

Bu balı geçim kaynağından ziyade şifa niyetine üretiyoruz. Kızlarımız çok başarılı ve hedefleri yurt dışına açılmak."