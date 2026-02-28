Petro'dan 'Barbarlık' Tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokul saldırısını kınayarak, bunun "barbarlık" olduğunu belirtti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in hedef aldığı, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu" saldırı görüntülerini paylaştı.

ABD ve İsrail'in saldırısını "barbarlık" olarak nitelendiren Petro, şunları kaydetti:

"Bugünkü küresel şiddetin bilançosu, anlaşılan o ki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bir füzesiyle katledilen çocuk yaştaki 50 kız çocuğu oldu. Bunun adı barbarlıktır. Eğer bunu talep edenler onların kızlarını öldürüyorsa, İranlı kadınlara 'başörtülerini çıkararak özgürleşin' demenin hiçbir anlamı yoktur. ABD ile İran arasındaki nükleer silahsızlanma görüşmeleri sürdürülmelidir. İnsanlık ise hem İsrail'in hem de Filistin'in kendi yöneticilerini belirlemek üzere özgür seçimler yapmasını talep etmelidir."

Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu, Minab kentindeki ilkokula saldırıda 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.