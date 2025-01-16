Petro'dan Gazze'de Ateşkes Değerlendirmesi

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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin, "İnsanlık için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

Petro, sosyal medya hesabından Gazzeli çocukların sevinç dolu görüntülerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık için iyi bir haber. Çocukların neşesi ne kadar da güzel. Yaşam ve barış için çocukların gözyaşları ve sevinç kahkahaları ne kadar anlamlı. (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kastederek) Herod yenildi. Nihayet gökyüzünde bombaların olmadığı bir kutlama gecesi. Sağlık ekipleri Gazze'de kutlama yapıyor."

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Gazze'deki krizin başlangıcından bu yana Kolombiya, barış için aktif bir diplomasi yürütmüştür. Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler'de (BM) yaptığı konuşmada, çatışmanın nedenlerini ve çözüm yollarını ele almak üzere bir barış konferansı düzenlenmesini önermişti. Ülkemiz, Mısır ve Katar gibi önemli uluslararası forumlarda sürekli barış çağrısında bulunmuştur. " ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kolombiya'nın, Oslo Anlaşmaları'nda öngörüldüğü gibi iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

Gazze'deki çatışmalardan etkilenen Filistinli aileler için özel insani yardım programı uygulamaya hazır olunduğu ve Kolombiya'nın dayanışmayla barışa bağlılığının bir kez daha teyit edildiği belirtildi.