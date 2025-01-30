Petro\'dan Göçmen Uçuşu

BOGOTA, 30 Ocak (Xinhua) -- Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'den sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait iki uçağın salı günü ülkenin başkenti Bogota'ya indiğini doğruladı.
Kolombiya vatandaşları Petro'nun talimatıyla Houston, Teksas ve San Diego, Kaliforniya'dan getirildi.
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