Petro, Latin Amerika ve Karayipler'in Birliği İçin Mücadele Edecek - Son Dakika
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Petro, Latin Amerika ve Karayipler'in Birliği İçin Mücadele Edecek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, CELAC Zirvesi'nde işbirliği ve dayanışma çağrısında bulundu.

11.04.2025 06:46
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, bölgesel ve küresel zorluklar karşısında Latin Amerika ve Karayipler'in birliği için mücadele edeceğini söyledi.

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Zirvesi'nin kapanışında konuşan Petro, topluluk üyelerine işbirliği çağrısında bulundu.

CELAC dönem başkanlığını, mevkidaşı Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro'dan devralan Petro, "Latin Amerika ve Karayipler'in birliği için mücadele edeceğim." ifadesini kullandı.

Petro, CELAC üyeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın önemine değinerek, "Bizler yalnızca halklar değiliz, birbirine yardım eden halklarız." dedi.

Haiti, Küba, Venezuela ve Panama'ya özel ilgi gösterilmesi gerektiğini belirten Petro, başkanlığı süresince İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik şiddetin sona ermesi için çalışacağını vurguladı.

-"Latin Amerika ve Karayipler işbirliği içinde hareket etmeli"

Petro, konuşmasında şunları kaydetti:

"CELAC'ın başkanı olarak misyonum, Latin Amerika ve Karayipler'i tüm dünya ile köprü kuran bir konuma getirmek olacak. Bölgesel ve küresel zorluklarla yüzleşmek, işbirliğini artırmak ve üye ülkelerin pratik olarak entegrasyonunu sağlamak adına CELAC'ın rolünü yeniden tanımlamamız gerekiyor. Küba ve Venezuela'ya yardım etmeliyiz. Halklarımızı, suçlularla aynı kefeye koyan bu yıkıcı anlatının bir parçası olmamalıyız. Halklarımızın acılarının siyasi amaçlar için istismar edilmesine izin veremeyiz."

Küresel ısınmanın etkilerini azaltmak için yenilenebilir enerji kullanımını artırma çağrısı yapan Petro, "Güney'den gelen temiz enerjiyle ABD ekonomisinin karbonsuzlaşmasına katkı sunabilmek için Amerika kıtasında bir elektrik ağı kurmalıyız. Suyu ve verimli toprakları tükenmekte olan bir dünyayı besleyebilmek için gıda egemenliği ağımızı inşa etmeliyiz. Latin Amerika ve Karayipler işbirliği içinde hareket etmeli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Petro, Latin Amerika ve Karayipler'in Birliği İçin Mücadele Edecek - Son Dakika

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