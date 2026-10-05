Pezeşkiyan, ABD ile müzakere anlamsız diyerek Minab'da ölen 168 çocuğu hatırlattı - Son Dakika
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Pezeşkiyan, ABD ile müzakere anlamsız diyerek Minab'da ölen 168 çocuğu hatırlattı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Tahran'da görüşerek ABD ile müzakere etmenin anlamı olmadığını söyledi. Pezeşkiyan, ABD'yi yaptırım ve suikastla suçlayıp ABD'nin Minab'da ölen 168 çocuğun hesabını vermediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmede, "Devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastlar düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla (ABD) müzakere etmenin anlamı yok." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Mirzoyan başkent Tahran'da görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede yaptığı açıklamada, "ABD ile sorunumuz, her masaya oturduğumuzda bize savaşın dayatılmasıdır." diyerek, Washington yönetiminin üç kez müzakere sırasında ülkesine saldırı düzenlediğini, bunun da "ABD'nin diyalog peşinde olmadığını ve aksine İran'ı yıkma niyetinde olduğunu gösterdiği" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin nükleer faaliyetler konusunda dürüstlüğünü birçok kez kanıtladığını dile getiren Pezeşkiyan, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından en çok denetlenen ülke olduğunu, buna rağmen ABD'nin "asılsız iddialarla" İran'a baskı yaptığını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünden nükleer faaliyetler konusunda denetime ve diyaloğa açık olduklarını dile getirdiğini ancak her denetleme sırasında İran'ın nükleer merkezleri ve bilim insanlarının tespit edilerek suikastlara maruz kaldığını kaydetti.

ABD'nin Minab'daki okul saldırısının ve saldırıda hayatını kaybeden 168 çocuğun hesabını vermediğini ve buna rağmen insan haklarından bahsettiğini belirten Pezeşkiyan, "Her zaman suikastlar düzenleyen, yaptırımlar uygulayan, baskı kuran ve anlaşmaları bozan düşmanla (ABD) müzakere etmek anlamlı değil ve milletimiz bunu kabul etmiyor." dedi.

Kaynak: AA
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