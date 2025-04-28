İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu - Son Dakika
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu

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İran'ın Türk asıllı Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de katıldığı etkinlikte Türkçe şiir okudu. Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin "Heyder Baba'ya Selam" eserinden dizeler okuyan Pezeşkiyan büyük alkış topladı.

28.04.2025 21:04
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Azerbaycan-İran Ticaret Forumu'na katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu

TÜRKÇE ŞİİR OKUDU

Forumda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte konuşma yapan Pezeşkiyan, program sonunda Şehriyar mahlasıyla bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin "Heyder Baba'ya Selam" adlı eserinden dizeler okudu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Pezeşkiyan, Azerbaycan Türkçesi'nde kaleme alınan şiirden, "Bir uçaydım bu çırpınan yelinen, Bağlaşaydım dağdan aşan selinen, Ağlaşaydım uzak düşen elinen, Bir göreydim ayrılığı kim saldı? Ölkemizde kim kırıldı, kim kaldı?" dizelerini seslendirdi. Şiir okumaya devam eden Pezeşkiyan, "Men senin tek dağa saldım nefesi, Sen de kaytar, göylere sal bu sesi, Baykuşun da dar olmasın kefesi, Burda bir şir darda kalıb bağırır, Mürüvvetsiz insanları çağırır" dizelerini okuyarak sözlerine devam etti. Pezeşkiyan'ın Türkçe şiir okuması salondaki katılımcılar tarafından alkışlandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü\'de Türkçe şiir okudu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü'de Türkçe şiir okudu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Murat Avci:
    görmek istediğimiz görüntüler.. 8 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Türkiye Azerbaycan Güney Azerbaycan birleşsin artık 3 0 Yanıtla
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