Pilot Hasan Eren\'in Cenazesi İstanbul\'a Gönderildi

PİLOTUN CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ
Adana'da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Türk Hava Yolları'nın (THY) kaptan pilotu Hasan Eren'in (40) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ağabeyi Seval Eren'e teslim edildi. Gözyaşlarını hakim olamayan ağabey Eren'i, arkadaşları ve THY yetkilileri teskin etmeye çalıştı. Kaptan Pilot Hasan Eren'in cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.
Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,
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