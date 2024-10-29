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PKK, 28 yıl önce Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı'nı hedef aldı

- PKK'nın 28 yıl önce Sivas'ta düzenlediği kanlı eylemin tanıkları o gün yaşananları anlattı

SİVAS - Sivas'ta 29 Ekim 1996 yılında bölücü PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu 3 polis ve 1 sivil vatandaş şehit olmuştu. Kanlı eylemin canlı tanığı, 28 yıl sonra o anları anlattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğüne kast etmeye çalışan bölücü terör örgütü PKK, 29 Ekim 1996 yılında Sivas'ta Cumhuriyet bayramı kutlamalarını kana bulayarak onlarca kişinin ölümünü planlamıştı. İl dışından Sivas'a gelen biri kadın 2 terörist, polislerin dikkatinden kaçmadı. Kadın polis tören alanında görevli olduğu için kadın teröristler üzerleri aranamadan gözaltına alındı. Teröristler şehir merkezindeki Çarşıbaşı Karakolu'na götürüldü. Kendine hamile süsü verilen terör örgütü üyesi kadın, üzerinde bulunan bombayı patlattı. Meydana gelen patlamada 3 polisin yanı sıra bölgede bulunan 1 sivil vatandaş şehit oldu.

Teröristler tarafından 28 yıl önce şehit edilen Sivaslı Osman Polat'ın sınıf arkadaşı Orhan Meyveci, o gün yaşananları anlattı. Teröristlerin kalleşçe saldırı düzenlediğini ifade eden Orhan Meyveci, "Patlamanın ardından misli ile karşılık verildi. Yapılan operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirilmişti." dedi.

"Kadın teröriste hamile süsü verdiler"

Olay günü ve sonrasını anlatan emekli esnaf Orhan Meyveci, "Polis ekiplerimize bir ihbar geliyor. Erzincan'dan gelen bir araçta şüpheli şahısların olduğunu söylüyorlar. Emniyet birimlerimiz onları araştırarak gözaltına alıyor. Tam bulunduğumuz kısımda bir patlama meydana geliyor. Patlama olduğunda bende dükkandaydım. Sesin çıktığı yere geldim. Burayı gördüğümde şoke oldum. Araç tamamen dağılmıştı ve her taraf cam kırıklarıyla doluydu. Biz daha sonra öğrendik ki teröristler arabayı patlatmışlar. Bu kısımlarda bir yer de telefon kulübesi vardı. O telefon görüşmesi yapmak için gelince burada şehit oluyor. Kadın teröriste hamile süsü vermişler. Aslında hamile değilmiş, patlayıcıları yerleştirmişler. Buraya geldiklerinde karakoldaki polislerimize zarar vermek için patlatıyor. Ama Jandarmamız birkaç gün sonra güzel bir ders verdiler. İmranlı ilçesi taraflarında 36 tane leş almışlardı. Onu da burada gördüm." ifadelerine yer verdi.

"Kadın olduğu için aranmadı"

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, "29 Ekim 1996'da Çarşıbaşı Karakolu'nda yapılan eylem; PKK'lı teröristler tarafından Cumhuriyet Bayramı'na gölge düşürmek, temelinden sarsmak, ülkede iç karışıklık çıkarmak için yapılan bir eylemdi. Bu olay PKK terör örgütünün intihar saldırılarından bir tanesiydi. Bu terör saldırısında 3 polisimiz ve bir Sivaslı hemşehrimiz şehit oldu. Bilirsiniz ki biz Türk milleti olarak her zaman vicdanımızla ön planda olan bir toplumuz. O gün bu eylemi gerçekleştiren teröristler kadın kıyafetleriyle geliyorlar, ekip arabasına bindiriliyorlar. Kadın olduğunu düşünüldüğü için arama yapılmıyor." dedi.

"Bizi böyle alçakça hain saldırılarla yıldıramazlar"

Osman Polat'ın ailesi ile irtibatta olduklarını ifade eden Başkan Deveci, "Osman amcamızın şehitliğinde bir sıkıntı var. 5233 sayılı şehitlik kanunu kapsamı genişletilince ailemize o yıllarda tazminat ödeniyor. Ödenen tazminatın makbuz veya dekontu olmadığı için şehitlik konusunda sorun yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yaptık. O gün ödenen tazminatın olmaması nedeniyle sivil şehit sayılamayacağını söylediler. Yetkililerimizden beklentimiz; kişinin şehitliğinin onanması. Ailenin maddi veya manevi bir beklentisi yok. 28 yıldır ailenin beklentisi ve bizlerin 3-4 yıldır çabalarıyla şehitliğini almaya çalışıyoruz. Bizi böyle alçakça hain saldırılarla yıldıramazlar. Biz her zaman Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Geçtiğimiz hafta TUSAŞ'ta 60'ncı eylemlerini gerçekleştirdiler. Ama Türkiye hep birlikte tek yürek oldu. Bu tarz eylemler ve bundan sonraki yapacakları eylemler bizleri yıldıramaz." şeklinde konuştu.