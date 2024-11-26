PKK/KCK Soruşturmasında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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PKK/KCK Soruşturmasında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Dündar da bulunuyor.

26.11.2024 11:11
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada aralarında Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) yapılanması içerisinde bulundukları ve haklarında, örgüt tarafından kadro eğitimi ile sözde komitelerde örgütsel görev aldıklarına dair tanık ve etkin pişmanlık beyanları bulunulan 15 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüpheliler arasında, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi ve Eş Başkanı Cengiz Dündar'ın da yer aldığı ve gözaltına alındığı belirtildi. Diğer şüphelilerin de gözaltına alınması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Politika, Gözaltı, 3-sayfa, Güncel, Ankara, Hukuk, Terör, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK/KCK Soruşturmasında 15 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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