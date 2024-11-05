PKK'nın Suçları İspatlandı, Serbest Bırakıldı

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Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Kerkük ve Erbil'de esnaf çarşılarının yakılmasından sorumlu olan terör örgütü PKK mensuplarının suçlarının ispat edilmesine rağmen serbest bırakıldığını belirtti.

Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te Kırdarlar Hanı ve Kayseri Çarşısı'nı yakan PKK'lı teröristlerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Kerkük'teki PKK terör örgütü mensuplarının işledikleri çarşı yakma suçunu itiraf ettiklerini ve bunun mahkeme kayıtlarına geçtiğini de ifade eden Salihi, buna rağmen serbest bırakıldıklarını kaydetti.

ITC Milletvekili Salihi, Irak'ta hükümetin terör örgütü PKK ile mücadelede samimi olmadığını da sözlerine ekledi.

Irak'ın Kerkük kentindeki Osmanlı yadigarı Kırdarlar Hanı ve çarşısı 20 Mayıs'ta terör örgütü PKK'lılarca çıkarılan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Ayrıca Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nda 5 Mayıs'ta gene terör örgütü PKK'lılarca çıkarılan yangında yaklaşık 250 dükkan ve depo yanarken, yangın nedeniyle büyük bir maddi hasar da oluşmuştu.

Irak İçişleri Bakanlığı Kerkük, Erbil ve Duhok çarşılarındaki yangınların terör örgütü PKK mensupları tarafından çıkarıldığını duyurmuştu.