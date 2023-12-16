PKK Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen PKK operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bölücü terör örgütü faaliyetlerini deşifre edilmesi ve engellenmesi üzerine yapılan eş zamanlı yapılan operasyonlarda Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde bölücü terör örgütünü ve elebaşını övücü korsan yürüyüş yapan ve terör suçlarından aranması bulunan 10 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla 2 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.