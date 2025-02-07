PKK Şüphelisi Diyarbakır'da Tutuklandı

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne üye olma" suçundan aranması bulunan şüpheli, teslim olduğu Diyarbakır'da tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü tarafından İstanbul'da eylem ve sabotaj eğitimine alındığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin keşif çalışması yaptığı da tespit edildi.
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye olma" suçundan aranması bulunan şüpheli Z.A, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.
Z.A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla savcılıkta ifade verdikten sonra sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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