Plastik atık çalıştayında 15 masada çözüm önerileri sunuldu; kararlar COP31'e somut çıktı sağlayacak - Son Dakika
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Plastik atık çalıştayında 15 masada çözüm önerileri sunuldu; kararlar COP31'e somut çıktı sağlayacak

Plastik atık çalıştayında 15 masada çözüm önerileri sunuldu; kararlar COP31\'e somut çıktı sağlayacak
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Sıfır Atık Vakfınca düzenlenen Türkiye Plastik Atık Çalıştayı, İstanbul Bakırköy'de iki gün süren oturumların ardından sona erdi. İstanbul Valisi Davut Gül, çalıştayda ortaya çıkan önerilerin Antalya'da yapılacak COP31'e somut çıktılar sunacağını belirtti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, 15 masada plastik üretiminden geri dönüşüme, mikroplastiklerden yeşil finansa kadar pek çok konunun ele alındığını açıkladı.

Sıfır Atık Vakfınca, Türkiye'nin plastik kirliliğiyle mücadele ve döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sunmak için, "Gelecek İçin Sıfır Atık-Ortak Akıl Platformu" temasıyla düzenlenen "Türkiye Plastik Atık Çalıştayı" sona erdi.

Bakırköy'de bir otelde iki gün süren çalıştayın kapanış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, çalıştayı düzenleyenlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Çalıştayda konuşulan konulara bakıldığında birçoğunun bilinen, birçoğunun da görülmeyen ya da fark edilmeyen konular olduğunu belirten Gül, çalıştayda konuşulan konuların ve ortaya çıkan önerilerin, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'e somut çıktılar sunacağını dile getirdi.

Gül, sunulan çözüm önerilerinin önemli bir kısmının sonraki toplantılara kadar hayata geçeceğine inandığını söyledi.

15 masada farklı farklı sorunlara çözüm önerileri sunuldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, 34 öğretim üyesi ile katıldıkları çalıştayda oluşturulan 15 masada görüşülen konuları ve çözüm önerilerini özetleyerek anlattı.

Mandal, masalarda "Sürdürülebilir plastik ve hammadde üretimi", "Eko-tasarım, sürdürülebilir durum ve ambalaj geliştirme", "Kaynak verimliliği, temiz üretim ve endüstriyel simbiyoz", "Plastik sanayisindeki yeşil dönüşüm, ihracat ve rekabet gücü", "Tek kullanımlık plastikler, sürdürülebilir tüketim ve yeniden kullanım sistemleri", "Plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşümü", "Turizm, eğitim, sağlık ve toplu yaşam alanlarındaki plastik yönetimi", "Denizlerde, iç sularda ve doğal ekosistemlerde plastik kirliliği", "Tarımda plastik kullanımı, mikroplastikler ve gıda güvenliği", "Mikro ve nanoplastikler", "Eğitim, iletişim ve toplumsal davranış dönüşümü", "Mevzuat, denetim ve kurumsal yönetişim", "Yeşil finansman, yatırım ve teşvik mekanizmaları", "Plastik atık verilerini izleme ve dijital dönüşüm" ve "2053 Türkiye Plastik Vizyonu" konularının konuşulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mandal, masalarda emek ve katkı verenlere teşekkür ederek, ortaya çıkan fikir ve önerilerin en kısa sürede rapora dönüştürülmesini temenni etti.

"Vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ise Türkiye'nin sahilleri, doğası ve havası için önemli bir çalıştayı tamamladıklarını ifade etti.

Çalıştayda farklı farklı masalarda Türkiye'deki plastik atık krizine çözüm arandığını aktaran Ağırbaş, çözüm sunan paydaşlara teşekkür etti.

Ağırbaş, Türkiye'nin plastik döngüsünü yeniden düşünmek için ortak bir akıl ve irade oluştuğuna dikkati çekerek, "Bu bağlamda iki gün boyunca farklı kurumların temsilcileri kendi perspektiflerinden, kendi bakış açılarıyla masalara katkıda bulundular." diye konuştu.

Valilerin liderliğinde şehirlerdeki plastik atık krizini çözeceklerine yürekten inandığını dile getiren Ağırbaş, Türkiye'de yapılan toplantılarda çıkan kararları dünyanın birçok ülkesinin takip ettiğini ve uygulamak için inisiyatif aldığını söyledi.

Ağırbaş, Türkiye'nin her bölgesinin, her şehrinin ve her sektörünün plastik meselesinin farklı ancak ihtiyaç duyulan çözümün ortak olduğunu dile getirdi.

Yerel deneyimlerin ulusal politikalarla buluşması gerektiğine işaret eden Ağırbaş, merkezden yerele, yerelden merkeze işleyen mekanizma kurmak zorunda olduklarını kaydetti.

Ağırbaş, çalıştay kapsamında oluşturulan masalarda tarımdan gıda güvenliğine, turizmden yerel yönetimlere, altyapıya, farklı farklı konuların ele alındığını ifade ederek "Ele aldığımız bütün konularda çok verimli ve başarılı çıktılar elde ettik. Bugünden itibaren 17 bakanlığımızın desteğiyle buradan çıkan sonuçları bir eyleme dönüştüreceğiz ve inşallah önümüzdeki günlerde vatandaşımızın gündeminden plastik atık krizini kalıcı olarak çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Program fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Plastik atık çalıştayında 15 masada çözüm önerileri sunuldu; kararlar COP31'e somut çıktı sağlayacak - Son Dakika

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