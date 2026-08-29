Polis eşinin videosu olay oldu

Emniyet mensuplarının zorlu çalışma koşulları ve görevin getirdiği ani program değişiklikleri, bir polis eşinin kayda aldığı görüntülerle bir kez daha gözler önüne serildi. Dışarı çıkmak üzere hazırlanan ancak eşinin görevi nedeniyle evde kalmak zorunda kalan kadın, yaşadığı durumu samimi ifadelerle aktardı.

"POLİS EŞİ OLMAK BÖYLE BİR ŞEYMİŞ"

Görünüşüyle dikkat çeken ve heyecanla eşini beklediğini belirten kadın, kaydettiği videoda şu ifadeleri kullandı: "Hazırlandım o kadar... Süslendim, püslendim ve evde oturuyorum şu an... Gitmesi gerekti ama gelemedi. Hala bekliyorum bir umut... Polis eşi olmak böyle bir şeymiş."

BİNLERCE KİŞİDEN DESTEK VE ANLAYIŞ MESAJI

Görevin ne zaman çıkacağının veya ne zaman biteceğinin belli olmadığı meslek grubunda yaşanan bu durum, benzer süreçlerden geçen birçok emniyet mensubu yakınının da hissiyatına tercüman oldu. Mesleğin getirdiği fedakarlıkları ve aile hayatına yansımalarını sade bir dille özetleyen görüntüler, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak yoğun ilgi gördü.