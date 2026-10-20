İzmir'de şehit polis Mehmet Tozun davasında karar: Çelik kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
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İzmir'de şehit polis Mehmet Tozun davasında karar: Çelik kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet

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İzmir\'de şehit polis Mehmet Tozun davasında karar: Çelik kardeşlere ağırlaştırılmış müebbet
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Seferihisar'da Kasım 2024'te ihbara giden sivil polis ekibine ateş açan Mehmet Salih Çelik ve Sedat Çelik, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Kardeşler, 2 polisi yaraladıkları için de 30'ar yıl hapis aldı. Yaralı polis Mehmet Tozun 6 Aralık 2024'te şehit olmuştu. Sanıklar, polisleri husumetlileri sandıklarını ileri sürmüştü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çatışma ihbarına gittiği adreste silahlı saldırı sonucu Mehmet Tozun'un (38) şehit olduğu, 2 polis memurunun da yaralandığı olaya ilişkin davada tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik'e, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezası verildi. Diğer 2 tutuksuz sanık ise ayrı ayrı 3'er yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Olay, 20 Kasım 2024'te saat 20.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekibine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. Ağır yaralı polis memurları Gümüştekin ve Tozun, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, kolundan yaralanan Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren Mehmet Salih Çelik ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile S.K. ve B.Ç. tutuklandı. Hastanede tedavisi süren evli ve 1 çocuk babası Mehmet Tozun ise 6 Aralık 2024'te şehit oldu. Gümüştekin ve Aşkın, tedavileri sonrası taburcu edildi. Şüphelilerden S.K. ve B.Ç. daha sonra tahliye edildi.

SALDIRI ANBEAN KAMERADA

Polis ekiplerine düzenlenen saldırı, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere düştüğü anlar yer aldı.

HUSUMETLİLERİMİZ ZANNETTİK SAVUNMASI

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik için 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' ve 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istendi. B.Ç. ve S.K. için ise 'Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan 5'er yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. İddianame, İzmir 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve sanıkların yargılanmalarına başlanıldı. Sanıklar ifadelerinde polis memurlarını husumetli oldukları kişiler zannettiklerini öne sürdü.

İKİ KARDEŞE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik ile tutuksuz sanıklar B.Ç., S.K. ve avukatlar katıldı. Duruşmada iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar edip sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Söz verilen sanıklar beraat talebinde bulundu. Savunma beyanların ardından karar açıklandı. Heyet, tutuklu sanıklar Mehmet Salih Çelik ve kardeşi Sedat Çelik'e Tozun'a karşı 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 2 polisi yaralamaktan da 30'ar yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca Mehmet Salih Çelik'i 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar B.Ç. ile S.K.'yi 'bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma' suçundan ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: DHA
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