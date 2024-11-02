Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu

Geniş Video İzle

Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu Afyonkarahisar'da mezun olan polisler 40 yıl sonra Adana'da arkadaşlarının kebap davetinde buluştu Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden 40 yıl önce mezun olan ve yıllar sonra bir araya gelen...

02.11.2024 17:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu

Afyonkarahisar'da mezun olan polisler 40 yıl sonra Adana'da arkadaşlarının kebap davetinde buluştu

ADANA - Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden 40 yıl önce mezun olan ve yıllar sonra bir araya gelen emekli polisler Adana'da buluştu. Okul arkadaşlarını mesleki tecrübeleri ile arayan ve yıllar sonra tek tek adreslerine ulaşarak bir araya gelen polisler 40 yılın ardından hatıralarını yad etti.

Türkiye'nin dört bir yanında yıllarca görev yapan ve emekli olduktan sonra meslektaşları ile bir araya gelme hayali kuran Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 1984 yılı mezunları Adana'nın Kozan ilçesinde meslektaşları Murşit İnceler'in verdiği daveti üzerine ilçeye geldi. Bir araya gelen devreler yıllar sonra birbirlerini görmenin heyecanını yaşarken duygu dolu anlar da yaşandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin'in de katıldığı etkinlikte yıllarca meslekte çeşitli illerde ve görevlerde bulunan polisler eski günlerini andı.

Emekli Polis Murşit İnceler 40 yıl sonra meslektaşları ile buluşmanın mutluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla 1983-1984 yılları arasında okuduk. 2 Kasım'da okula başlamıştık ve ardından mezun olduk. 663 öğrenciydik. 82 arkadaşımız rahmetli ve şehit oldu. İzmir başta olmak üzere arkadaşlarımı Türkiye'nin dört bir yanından memleketim Adana'ya davet ettim. Burada köyümüzde baba ocağımda verdiğim davette Adana kebabı yiyeceğiz. Yaklaşık 60 arkadaşımızla bir araya geldik. Mezuniyetimizin 40. yılında bir araya geldik" dedi.

Dedektif gibi meslektaşlarını arayan ve kendilerine ulaşarak etkinliğe öncülük eden emekli polis Fethi Çetin de polislik mesleğinin verdiği araştırma güdüsü ile meslektaşlarından da yardım alarak mezun olduğu arkadaşlarına tek tek ulaştıklarını kaydederek, "Bugün burada onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Kozan'da daha önce görev yapan Zeki Nü ise geçmiş günlere gittiğini ve arkadaşlarıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

Etkinliğe davet edilen Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin de 40 yıl sonra mezun olan emekli polislerin bir araya gelmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydederek, "Emniyet teşkilatının mensubu olmak gurur verici" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Adana, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
16:01 Mansur Yavaş’tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim
15:42 Kore gazisine büyük ayıp Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi Kore gazisine büyük ayıp! Konuşurken sözleri boğazına düğümlendi
14:46 Bir kentimiz diken üstünde Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi Bir kentimiz diken üstünde! Yumurta üretimi yapan işletmede kuş gribi tespit edildi
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
23:23 Galatasaray, Osimhen’in bonservisi için masaya oturacak Galatasaray, Osimhen'in bonservisi için masaya oturacak
23:14 Netanyahu’yu köşeye sıkıştıracak gelişme Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak gelişme! Gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili tutuklamalar başladı
23:04 Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Partizan’ı 89-72 yendi Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi
22:38 İsrail ile ticaret devam ediyor mu Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı İsrail ile ticaret devam ediyor mu? Ticaret Bakanı tarih vererek açıkladı
22:30 Real Madrid’de Arda Güler skandalı Real Madrid'de Arda Güler skandalı
22:05 Gaziantep FK, Göztepe’yi 2-1 mağlup etti Gaziantep FK, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 18:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: Polis okulundan mezun olan emekli polisler 40 yıl sonra Adana'da buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.