Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 3 zanlı dolandırıcılıktan tutuklandı.

23.12.2024 10:17
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Adana'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları kadının 700 bin liralık altın ve dövizini aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde ikamet eden G.A'nın (69) telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerce adının terör soruşturmasında geçtiği yalanıyla kandırılıp 1500 avro, 2 bilezik, 1 altın zincir, 2 altın yüzük, 5 çeyrek, 3 yarım ve 15 tam altınının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler İ.D. (16), G.E. (38) ve A.D. (42) operasyonla yakalandı.

Olayın planlayıcısının G.E'nin kocası A.E'nin olduğu, kadının da onun yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürüldü.

A.E'nin 2021'de benzer suçtan yakalanıp tutuklandığı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polis Taklidiyle Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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