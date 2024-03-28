Polonya'da Rusya Yanlısı Casusluk Faaliyetleri Tespit Edildi

Polonya'da güvenlik güçleri, "Rusya yanlısı casusluk faaliyetleri" tespit edildiğini ve bu kapsamda başkent Varşova ve Tychy kentinde aramalar yapıldığını bildirdi.
Polonya'da İç Güvenlik Teşkilatından (ABW) söz konusu faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Çekya'daki ortaklarıyla ve Avrupa'daki bazı kurumlarla koordineli şekilde harekete geçildiği belirtilerek, "Sonuç olarak, AB ülkelerinde Rusya yanlısı girişimler ve medya kampanyaları düzenlemeye yönelik faaliyetler belgelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
Bu faaliyetlerle Polonya'nın uluslararası arenadaki konumunu zayıflatmanın ve Ukrayna ile AB organlarını itibarsızlaştırmanın amaçlandığı kaydedilen açıklamada, bu girişimle " Kremlin'in dış politika varsayımlarını yerine getirme" hedefinde olunduğu vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu amaçlar kapsamında "Avrupa'nın Sesi" isimli bir haber sitesi açıldığı ve burada "Rusya yanlısı" makaleler, açıklamalar, yorum ve röportajlar yayımlandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada, "Polonyalı ve Avrupalı parlamenterler arasına yerleştirilen bir kişi, Rus istihbaratının işbirlikçileri tarafından görevlendirilen ve finanse edilen propaganda, dezenformasyon faaliyetleri de içeren görevleri yerine getirdi. Amaçları Avrupa'da Rus nüfuz alanları inşa etmekti." ifadeleri kullanıldı.
"Casusluk faaliyetlerinin" tespit edilmesinin ardından Varşova ve Tychy'de aramalar yapıldığı belirtilen açıklamada, konu hakkında daha fazla detay verilmedi.
???????- Çekya, Rusya tarafından finanse edilen bir "propaganda ağını" açığa çıkardığını duyurmuştu
Çekya Güvenlik Bilgi Servisi (BIS), dün, merkezi Prag'da bulunan ve Rusya'nın finanse ettiği bir "propaganda ağının" açığa çıkartıldığını duyurmuştu.
Çekya Başbakanı Petr Fiala, Çek istihbarat birimi tarafından, Rusya'nın finanse ettiği ve merkezi Prag'da bulunan "Avrupa'nın Sesi" haber sitesinin "Avrupa Birliği (AB) ve ülkesinin güvenliğine yönelik ciddi faaliyetlerde" bulunduğunun tespit edildiğini söylemişti.
Başbakan Fiala, haber sitesinin AB'nin Rusya'ya karşı Ukrayna ordusuna yardımda bulunmaması yönünde içerikler ürettiğini belirtmişti.
Fiala, bu gelişmeler üzerine, başta Avrupa'nın Sesi haber sitesi olmak üzere Rus siyasetçi ve iş insanı Viktor Medvedchuk, siyasetçi ve medya yapımcısı Artyom Marchevsky'nin yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Polonya'da Rusya Yanlısı Casusluk Faaliyetleri Tespit Edildi - Son Dakika
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