Polonya'dan E1 Projesi'ne Karşı Çıkış

21.08.2025 23:24
Polonya, İsrail'in E1 Projesi'ne onay vermesini uluslararası hukukun ihlali olarak kınadı.

Polonya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararına şiddetle karşı çıktığını açıkladı.

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak E1 Projesi'ne şiddetle karşı çıkıyoruz. İsrail hükümetinin 20 Ağustos 2025'te aldığı bu karar, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Polonya'nın iki devletli çözümü savunduğuna dikkati çekilen açıklamada, "İsrail makamlarına projeye verdikleri desteğe son verme çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkına yönelik yapılan her türlü saldırganlığı kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, Polonya'nın bu adımlara ortak yanıt vermek için Avrupa Birliği (AB) diplomasisi ve Avrupalı ??ortaklarla temas halinde olduğu belirtildi.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA

