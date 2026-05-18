Polonya'dan Türkiye'ye Övgü

18.05.2026 16:24
Genelkurmay Başkan Yardımcısı Pidanty, Türkiye'nin NATO'daki rolünü ve Bayraktar İHA'larının önemini vurguladı.

Polonyalı General Pidanty: Türkiye, elektronik harp ve Bayraktar başarısıyla NATO'da kilit ortaktır

POLANYA Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Bogdan Pidanty, "Türkiye, Polonya için sadece satın alınan Bayraktar İHA'larından ibaret olmayıp aynı zamanda roket ve füze topçuluğu ile elektronik harp alanlarında da büyük bir deneyime ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip NATO'da kilit bir ortaktır" dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen toplantıda, Türk basın mensupları ile Polonya Dışişleri Bakanlığı yöneticileri bir araya geldi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4'üncü yılında yaşanan güncel gelişmelerin, savaşın gidişatının ve NATO ile Avrupa ülkelerinin tutumunun değerlendirildiği toplantıda; Türkiye'nin ara buluculuk rolü, barış görüşmelerine ev sahipliği yapması ve Karadeniz güvenliğindeki yetkinliği masaya yatırıldı. Savaşın başlangıcından bu yana ordudaki aktif görevini sürdüren Polonya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Bogdan Pidanty, Varşova'daki toplantıda askeri ve lojistik gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'yı savaş öncesinde olduğu gibi mevcut süreçte de desteklemeye devam ettiklerini belirten Tuğgeneral Pidanty, bu desteğin yalnızca askeri alanla sınırlı kalmadığını ifade etti.

'UKRAYNA'YA 4 MİLYAR AVRONUN ÜZERİNDE ASKERİ TEÇHİZAT DEVRETTİK'

Ülkesinin süreçteki lojistik sorumluluğuna dikkat çeken Pidanty, "Biz Ukrayna ile sınırı olan bir ülkeyiz. Bu nedenle yardım faaliyetlerimizin alanı askeri teçhizat bağışlarının yanı sıra bağışçı ülkeler tarafından gönderilen askeri teçhizatın transfer güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili lojistik konuları da içermektedir. Bununla birlikte eğitim konularını da kapsamaktadır. Buna Ukraynalı askerlerin Polonya topraklarındaki eğitimi ve buralarda bulunması da dahildir. Bunun yanı sıra teçhizat ve donanım sağlama konuları da mevcuttur. Kesinlikle biliyorsunuzdur ki savaşın ilk döneminde hemen başlangıcının ardından Polonya teçhizat sağlanması konusunda çok aktif bir ülkeydi ve bu aktifliğini halen sürdürmektedir. Ukrayna'ya değeri 4 milyar avroyu aşan muazzam miktarda teçhizat devrettik. Bu yardımın içinde, 300'den fazla tank ve kabaca 400'ün üzerinde piyade savaş aracı bulunuyordu. Bahsettiğim gibi bu meblağ sadece kara kuvvetleri alanındaki yardımları değil; hava kuvvetleri füze sistemleri ve füze savunma sistemleri gibi her türlü teçhizatı içeren toplam yardım miktarını göstermektedir ve bu tutar 4 milyar avronun üzerindedir. Polonya toprakları coğrafi konumu sebebiyle dünya genelindeki müttefik ülkelerden gelen tüm askeri ve insani yardımların Ukrayna'ya güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan ana lojistik aktarım merkezi ve can damarı konumundadır" dedi.

Tuğgeneral Pidanty ayrıca, Polonya devleti ve Silahlı Kuvvetleri olarak yaralı Ukraynalı askerlerin Polonya topraklarında tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de çok aktif bir şekilde dahil olduklarını vurguladı.

'YARDIMLARIMIZ MİLLİ GELİRİMİZİN YÜZDE 5'İNE ULAŞTI, DÜNYADA BİRİNCİYİZ'

Silahlı çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 28-30 bin Ukraynalı askere eğitim verdiklerine dikkat çeken Tuğgeneral Pidanty, "Bu sayının yaklaşık 14 bini, AB Askeri Yardım Misyonu (EU Military Assistance Mission) kapsamında eğitilmiştir. Bu girişim kapsamında, 11'inci Zırhlı Tümen temel alınarak özel bir komutanlık kurulmuştur. Bu komutanlık bünyesinde temel kurslardan başlayarak; füze, topçuluk ve havacılık silahlarıyla ilgili uzmanlık kurslarına kadar çok çeşitli türlerde yaklaşık 60 kurs düzenliyoruz. Ayrıca Polonya topraklarında bulunan ve yine Polonya'da Ukraynalıları eğiten ortaklarımıza da destek sağlıyoruz. Polonya'nın askeri, insani ve mülteci harcamaları dahil, sağladığı tüm yardımların mali değeri ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) yaklaşık yüzde 5'ine tekabül etmektedir. Bu oran Polonya'yı milli gelirine kıyasla Ukrayna'ya dünyada en büyük desteği veren birinci ülke yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

'İHA'LAR KİEV'İN SAVUNULMASINDA KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP'

Polonya'nın Türkiye'nin askeri ve teknolojik başarılarına büyük hayranlık duyduğuna işaret eden Tuğgeneral Pidanty, Türkiye'yi askeri teknoloji alanında NATO bünyesinde kilit bir ortak olarak gördüklerini belirtti. İki ülke arasında askeri teçhizat, mühimmat teknolojileri ve teknik alanlarda son derece yakın bir iş birliği yürütüldüğünü kaydeden Pidanty, "Türkiye, Polonya için sadece satın alınan Bayraktar İHA'larından ibaret olmayıp aynı zamanda roket ve füze topçuluğu ile elektronik harp alanlarında da büyük bir deneyime ve yüksek teknik kabiliyetlere sahip NATO'da kilit bir ortaktır. Ukrayna çatışmasının ilk aşamasında Bayraktar İHA'ların muharebeye katılımı ve askeri alanda kullanılması cephedeki gidişatın kırılmasında ve Kiev'in savunulmasında kritik bir öneme sahip olmuştur. Günümüzde ise Ukrayna'daki çatışma daha küçük insansız hava araçlarının kullanımına doğru evrilmektedir. Polonya Türk tarafıyla birlikte çalışmaya devam ederken Ukrayna tarafının da bu yeni küçük dronlarda teknolojik çözümler uygulamak üzere Türkiye ile ortak çalışmalar yürüttüğü öngörülmektedir" diye konuştu.

Resmi görüşmelerin ve basın toplantısının tamamlanmasının ardından, Türk basın mensupları Polonya'da faaliyetlerini sürdüren düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

