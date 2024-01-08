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Polonya, Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Sabotaj Soruşturmasında Kanıtları Paylaşmaktan Kaçındı - Son Dakika
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Polonya, Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Sabotaj Soruşturmasında Kanıtları Paylaşmaktan Kaçındı

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Polonyalı yetkililerin, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaja yönelik soruşturmada önemli kanıtları paylaşmaktan kaçındığını iddia etti. WSJ'nin Almanya, Danimarka ve İsveç kurumlarından soruşturmayı yürütenlere dayandırdığı haberine göre, Polonyalı yetkililer, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotaja yönelik bilgileri sağlamakta yavaş davrandı ve önemli kanıtları sakladı.

Polonya, Kuzey Akım Boru Hatlarındaki Sabotaj Soruşturmasında Kanıtları Paylaşmaktan Kaçındı
08.01.2024 - 21:19,
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The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Polonyalı yetkililerin, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaja yönelik soruşturmada önemli kanıtları paylaşmaktan kaçındığını iddia etti.

WSJ'nin Almanya, Danimarka ve İsveç kurumlarından soruşturmayı yürütenlere dayandırdığı haberine göre, Polonyalı yetkililer, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotaja yönelik bilgileri sağlamakta yavaş davrandı ve önemli kanıtları sakladı.

Soruşturmacılar, Polonya sınır görevlilerinin 19 Eylül 2022'de ülkeye ulaşan, sabotajı yaptığı düşünülen 6 kişilik ekibin kimliklerini kontrol ettiği ve ekibin yolculuğuna devam etmesine izin verdiği bilgisine ulaştı.

Polonyalı yetkililer bu bilgiyi Mart 2023'e kadar bekleyip, Almanya'dan yetkililerin iletişime geçmesinin ardından paylaştı.

Polonyalı bazı kurumlar, soruşturmayı yürüten birimlerle şüphelilerin görüntülerini paylaşmayı da reddetti.

Avrupalı yetkililer, Polonya'dan hakimlerin, sınır görevlilerinin ve soruşturmayı yürüten 2 kurumun iş birliği yaptığını ancak İç Güvenlik Teşkilatı da dahil olmak üzere bazı kurumların konuya ilişkin soruları yanıtlamadığını ve çelişen bilgiler verdiğini ifade etti.

Soruşturmacılar yeni hükümetin desteğini bekliyor

Soruşturmayı yürüten birimler, Polonya'da Aralık 2023'te göreve başlayan yeni hükümetin saldırının aydınlatılmasına yardımcı olmasını umuyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, göreve geldikten sonra, Kuzey Akım soruşturmasında çalışanlar da dahil olmak üzere tüm istihbarat servislerinin başkanlarını görevden aldı.

Bazı üst düzey Avrupalı yetkililer, Tusk'ın ofisiyle görüşüp soruşturmaya destek talep etmeyi planlıyor.

"Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlendiği" iddiası

Almanya'da Mart 2023'te çıkan haberlerde, soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.

5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Almanya, Danimarka ve İsveçli kurumlarca yürütülen soruşturmada, 6 kişilik ekibin bulunduğu yatın, bu 3 ülkenin yanı sıra Polonya'da durduğu bilgisine ulaşılmıştı.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Washington Post gazetesi ve Alman Der Spiegel dergisi, söz konusu sabotajda Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinden Albay Roman Chervinsky'nin kilit rol oynadığı iddiasında bulunmuştu.

Kaynak: AA
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