Polonya Parlamentosu, Kırım Tatar Sürgününü Soykırım Olarak Kabul Etti

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Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının sürgün edilmesini, Kırım Tatar halkına yönelik soykırım eylemi olarak kabul etti.

Pravda gazetesin haberine göre, Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, "Kırım Tatar halkına karşı soykırım kurbanlarının anısını yaşatma kararını" onayladı.

Karar için yapılan oylamada, 414 evet, 16 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı.

Kararda, Sovyetler Birliği makamlarının 18 Mayıs 1944 sabahı Kırım Tatarlarını Kırım Yarımadası'ndan sürgün etmeye başladığı ve üç günde yaklaşık 200 bin kişiyi zorla Orta Asya ve Sibirya'ya yerleştirdiği vurgulandı.

Kırım Tatarlarının 1944'de Kırım'dan sürgün edilmesinin Kırım Tatar halkına karşı bir soykırım eylemi olduğu belirtildi.

Polonyalı milletvekilleri ayrıca, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhakının, toprak bütünlüğü ilkesinin, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ağır bir ihlali olduğunu hatırlattı.

Polonya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanıyan 5. ülke oldu.

Kanada, Ukrayna, Letonya ve Litvanya, Kırım Tatar Sürgünü'nü soykırım olarak tanımıştı.

Kırım Tatar sürgünü

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet Rusyası, Kırım'ı Almanlara bırakmak zorunda kaldı. Kırım Tatar Türkleri, Sovyet saflarında yer alarak Nazi Almanya'sına karşı başarılı şekilde mücadele verdi. Buna rağmen Rus komutanlar, Kırım Tatarlarını "Almanlarla işbirliği" yapmakla suçladı.

Rus Kızıl Ordusunun Kırım'ı Hitler Almanya'sından geri almasından sonra Kırım Tatar Türkleri Ruslardan baskı görmeye başladı. Sovyet yönetimine, Kırım Tatarlarının aleyhinde raporlar hazırlandı ve Kırım Tatarlarının yurtlarından tamamen sürülmesi talep edildi.

Yaklaşık 250 bin Kırım Tatar Türkü, 3 gün içinde hayvanların taşındığı vagonlarla Orta Asya'ya sürgün edildi. Sürgüne gönderilenlerin yarısına yakını, yollarda hastalıktan, açlıktan, zor şartlardan dolayı hayatını kaybetti.

Kırım Tatarları yarımadadan sürüldükten sonra Türk kültürü ve diğer toplulukların izlerinin silinmesi için sistematik çalışmalar yapıldı. Sovyetler Birliği yönetimi 1944'ün sonunda çıkardığı kararla Kırım'daki bütün Türkçe olan yer isimlerini Rusça olarak değiştirdi.