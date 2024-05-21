Polonya ve Litvanya Konferansı: Ortak Güvenlik İçin Dönüşüm Deneyimi - Son Dakika
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Polonya ve Litvanya Konferansı: Ortak Güvenlik İçin Dönüşüm Deneyimi

Polonya ve Litvanya Konferansı: Ortak Güvenlik İçin Dönüşüm Deneyimi

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da düzenlenen 'Ortak Güvenlik İçin Dönüşüm Deneyimi: 1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Konferansa çok sayıda diplomat ve davetli katıldı. Konferansta, Polonya ve Litvanya'nın NATO'ya üyelik süreçleri, müşterek güvenlik vurgusu, askeri ve ekonomik güçlenme konuları ele alındı.

21.05.2024 14:53
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Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, başkentte "Ortak Güvenlik İçin Dönüşüm Deneyimi: 1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya- Litvanya Konferansı" düzenledi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğindeki konferansa çok sayıda diplomat ve davetli katıldı.

"Ortak Güvenlik İçin Dönüşüm Deneyimi: 1999 ve 2004'teki NATO Genişlemesi Üzerine Polonya-Litvanya Konferansı"nın açılış konuşmalarını Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Maciej Lang ve Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ile Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Öskiper yaptı.

Öskiper, Litvanya'nın NATO'ya girişinin 20'nci, Polonya'nın NATO'ya girişinin 25'inci yılı olduğuna işaret ederek, o zamanlardan bu yana Avrupa'da siyasi iklimin büyük değişim geçirdiğini, bunun da İttifak üyeleri arasındaki beraberliğin güçlendirilmesine yön verdiğini söyledi.

Türkiye'nin NATO'daki varlığının uzun yıllara dayandığına işaret eden Öskiper, müttefikler arasında samimi dayanışmanın önemini vurguladı.

Öskiper, İttifak'ın sadece savaşlarla değil aynı zamanda iklim değişikliği, yoksulluk ve siber tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, herhangi bir NATO üyesinin tehdit altında olmasının diğer müttefikler tarafından da hissedilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin, NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefine ulaşma çabasının altını çizen Öskiper, müttefiklere, savunma bütçesinin yüzde 20'sini yeni teknolojilerin araştırılması ve geliştirilmesi için kullanma çağrısı yaptı.

Müşterek güvenlik vurgusu

Büyükelçi Lang, Polonya ve Litvanya'nın NATO'ya üye olarak bir dönüşüme girdiğini belirterek, bu şekilde müşterek güvenlik ve ortak değerlere bağlılıklarını gösterdiklerini ifade etti.

Türkiye'ye minnettarlığını dile getiren Lang, "Türkiye, İttifak'ımızın kalbinde yer alan dayanışma ve işbirliği değerlerini bünyesinde barındırarak NATO'nun temel taşı olmuştur." dedi.

Lang, " Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını" bir an önce durdurması gerektiğini kaydederek, Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini yineledi.

NATO'nun barış ve istikrarın kaynağı olduğuna işaret eden Lang, İttifak'ın gelecek nesillerin özgürlüğünü sağlayacağına dair inancını dile getirdi.

Askeri ve ekonomik güçlenme

Büyükelçi Degutis de NATO'nun kapısını açık tuttukları ve kendilerini destekledikleri için müttefiklere teşekkür ederek, konferansın, 1999 ve 2004'teki NATO genişlemesinin tüm İttifak için önemini ön plana çıkaracağını söyledi.

Ülkesinin NATO'ya girmeye hazırlandığı dönemde tartışmalar çıktığını hatırlatan Degutis, Litvanyalıların, NATO'nun ülkelerine güvenlik sağladığını düşündüğünü vurguladı.

Degutis, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının" İttifak'ın önemini ortaya çıkardığı değerlendirmesinde bulunarak, ülkesinin NATO'ya entegrasyonunun askeri ve ekonomik olarak güçlenmelerine yol açtığını belirtti.

1990'lar ve 2000'lerde NATO genişlemesi

Açılış konuşmaların ardından, "1990'lar ve 2000'lerde NATO genişlemesi" hakkında yapılan panelde, eski Polonya Savunma Bakanı Janusz Onyszkiewicz ve eski Litvanya Dışişleri Bakanı Antanas Valionis ülkelerinin NATO'ya giriş sürecini anlattı.

Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan da Polonya ve Litvanya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine ve savunmasına katkıları hakkında konuştu.

Kaynak: AA

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