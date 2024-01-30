 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Prens Harry'nin yönetim kurulunda yer aldığı vakıf, kötü muamele ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Prens Harry'nin yönetim kurulunda yer aldığı vakıf, kötü muamele ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi

İngiltere Kralı 3. Charles'ın en küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin yönetim kurulunda yer aldığı Afrika Parkları Vakfı çalışanlarının, kabile halklarına ve yağmur ormanlarında yaşayanlara yıllardır kötü muamele uygulayıp cinsel saldırılarda bulunduğu ileri sürüldü. Vakıf, iddiaların ciddiye alındığını ve güçlü şekilde inceleneceğini açıkladı. Prens Harry'nin nüfuzunu kullanması istendi.

Prens Harry\'nin yönetim kurulunda yer aldığı vakıf, kötü muamele ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi
30.01.2024 - 14:23,
Abone Ol

İngiltere Kralı 3. Charles'ın en küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry'nin yönetim kurulunda yer aldığı Afrika Parkları Vakfı çalışanlarının, kabile halklarına ve yağmur ormanlarında yaşayanlara yıllardır kötü muamele uygulayıp cinsel saldırılarda bulunduğu ileri sürüldü.

İngiliz The Mail on Sunday gazetesindeki habere göre, Prens Harry, geçmişte 6 yıl başkanlığını yaptığı Vakfın geçen yıl yönetim kurulu üyesi oldu.

Afrika'daki 12 ülkede faaliyet gösteren Vakıf, orman alanlarını ve milli parkları hükümetlerle ortaklıklar halinde yönetiyor ve yerel topluluklarla çalışarak yaban hayatını kurtarma çalışmaları yapıyor.

Birçok ünlü iş insanının da bağışçıları arasında yer aldığı Vakfın adı, kabilelerde ve yağmur ormanlarında yaşayan yerlilere dayak ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi.

Vakfın 2010'dan beri yönettiği Kongo'da Odzala-Kokoua Milli Parkı'nda yaşayan Baka halkı, yüzlerce yıldır tıbbi amaçlı kullanım için de dahil balıkçılık, avcılık ve toplayıcılık yaptıkları ormanlara girişlerinin Vakıf çalışanlarınca engellendiğini iddia etti.

İsmi açıklanmayan Baka halkı üyesi, Vakıf çalışanlarınca elleri kelepçeli şekilde başının suya sokulduğunu söylerken, yine ismi verilmeyen aktivist, Baka halkından bir kişinin dövüldükten sonra yaralı halde gözaltına alındığını ve yaraları tedavi edilmediği için gözaltındayken öldüğünü öne sürdü.

Aktivist, lohusa kadına cinsel saldırı iddialarından da söz ederken, bir erkek çocuğuna ise Vakıf çalışanı tarafından zorla fuhuş yaptırıldığı iddiasında bulundu.

Lohusa kadın, mahkemeye taşıdığı olay karşısında hak ettiği 1300 sterlinlik tazminatın çoğunu alamadığını, saldırganın ise çok kısa süre cezaevinde kaldığını öne sürdü.

İstismar konusunu örtbas etmek için sağlık çalışanlarının korkutulduğu iddiası da haberde yer aldı.

Prens Harry, gerekli adımların atılması için uyardı

Vakıftan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Kongo hükümeti ve yerli halklarla konuya ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtilirken, iddiaların ciddiye alındığı ve güçlü şekilde inceleneceği vurgulandı.

Açıklamada, iddiaların doğruluğunu değerlendirmek için hukuk firmasıyla anlaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

Prens Harry'nin yöneticisi olduğu bir diğer vakıf Archewell'den konuya ilişkin açıklama yapılarak, Sussex Dükü'nün yaşananlardan haberdar olmasıyla Vakfın üst yöneticisi ve yönetim kurulu başkanını gerekli adımları atması için uyardığı kaydedildi.

Prens Harry'nin nüfuzunu kullanması istendi

Haberde, Prens Harry'nin Afrika yerlilerinin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International tarafından uyarıldığı ve bu konuda kendisine mektup yazdığı belirtildi.

Mektupta, yapılan kötü muamele, işkence ve cinsel saldırıların sayısına bakıldığında bunun birkaç kişinin anormal davranışı olmadığına dikkat çekilerek, Prens Harry'den bunları durdurması için nüfuzunu kullanması istendi.

Survival International'ın mektubuna yanıt veren Afrika Parkları Vakfı Başkanı Peter Fearnhead ise cevabında, yaşananlara hoşgörü gösteremeyeceklerini belirterek, gerekli adımların atıldığını kaydetti.

Örgütün yöneticisi Caroline Pearce da Prens Harry'nin Vakıfla bağlantısını kesmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Prens Harry, Afrika, Vakıf, Sivil Toplum, Uluslararası, İnsan Hakları, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Prens Harry'nin yönetim kurulunda yer aldığı vakıf, kötü muamele ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi - Son Dakika


15:01
Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59
Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51
Texas'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor Texas'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor
14:38
İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36
Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21
Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13
Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10
Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti

Son Dakika
15:01 Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın Tek Celsede Boşandı, Barıştılar
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Texas'ta İş Gücünde Düzensiz Göçmenlerin Rolü Dikkat Çekiyor
14:38 İsrail'in katlettiği çocukların fotoğrafları hastane binasına yansıtıldı
14:36 Battal İlgezdi, gazeteci Şaban Sevinç'le canlı yayında tartıştı
14:21 Sivasspor, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağladı
14:13 Özgür Özel'den eleştirilere yanıt: Her partiyle ne kadar ilişkimiz varsa DEM'le de o kadar var
14:10 Survivor 2024 All Star'da Yunus'un el hareketi dikkat çekti
13:46 Yiğit Özşener'in 'Zaferin Rengi' filmindeki Atatürk makyajı 6 haftada tamamlandı
13:36 Fernando Santos onayı verdi! Beşiktaş, Paulista için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 15:17:19. #1.13#
SON DAKİKA: Prens Harry'nin yönetim kurulunda yer aldığı vakıf, kötü muamele ve cinsel saldırı iddialarıyla gündeme geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement