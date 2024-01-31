Prof. Dr. Muammer Aksoy\'un katledilişinin 34. yılında anma töreni düzenlendi

Akademisyen, hukukçu ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy, katledilişinin 34. yıl dönümünde Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, "Yıllardır geliyorum ama bu yılki kadar utanç içinde gelmedim hiç buraya. Hele dün, fiilen yargı ve TBMM eliyle Türkiye Cumhuriyeti anayasasız bırakıldı. Artık bir anayasal hukuk devleti değiliz. Anayasanın hükümsüz kaldığı bir ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Böyle bir ülkede fiilen Meclis de yoktur" dedi.
31 Ocak 1990'da öldürülen akademisyen, hukukçu ve ADD Kurucu Başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy bugün Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmaya Ankara Baro Başkanı avukat Mustafa Köroğlu, Türk Hukuk Kurumu Başkanı avukat Nail Gürman, ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ile yurttaşlar katıldı.
BOZKURT: ATATÜRK'TEN DEVRALDIĞIMIZ BU CUMHURİYETİ ÇOCUKLARIMIZA KOLU KANADI KIRILMIŞ BİR ŞEKİLDE BIRAKMAK ÜZEREYİZ
Bozkurt şunları kaydetti:
"Yıllardır geliyorum ama bu yılki kadar utanç içinde gelmedim hiç buraya. Hele dün, fiilen yargı ve TBMM eliyle Türkiye Cumhuriyeti anayasasız bırakıldı. Artık bir anayasal hukuk devleti değiliz. Anayasanın hükümsüz kaldığı bir ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Böyle bir ülkede fiilen Meclis de yoktur. Oysa bu Meclis, adına gazi denilen bu Meclis, savaşın en yoğun günlerinde, top sesleri şurada 80 kilometre ötede Polatlı'dan gelirken, yiğitçe mücadele eden insanların Meclis'i. Bu Meclis Milli Mücadele'yi zafere ulaştıranların Meclis'i. Bu Meclis aydınlanma devrimleri yapanların Meclis'i. Bu Meclis Türkiye'ye çağ atlatanların Meclis'i ve o Meclis'te dün Türkiye anayasasız bırakıldı.
Çocuklarımıza, torunlarımıza özür borçluyuz. Mustafa Kemal Atatürk'ten devraldığımız bu Cumhuriyet'i çocuklarımıza maalesef kolu kanadı kırılmış bir şekilde bırakmak üzereyiz. Onun için buradan Muammer Aksoy'un huzurunda bütün siyaset kurumuna ve bütün demokratik kitle örgütlerine seslenmek istiyorum: Halkımızın arasına, sokağa inmeliyiz ve mutlaka ve mutlaka laik Cumhuriyet'i sonuna kadar koruyacağımızı haykırmalıyız. Ancak öyle bu törenler anlamlı olacaktır. Bugün Muammer Aksoy'u anıyoruz, 24 Ocak'ta Uğur Mumcu'nun evinin önündeydik.
Bu memleket işgal edildiğinde Mustafa Kemal, bir Osmanlı paşası yahu, 38 yaşında bir adam çıktı Samsun'a, milletin azim ve kararını harekete geçirdi. Bir vatan kurtardı, boynunda idam fermanıyla. Atatürkçüyüz. Sorarsan herkes Atatürkçü arkadaş. Dün o Meclis'te susanlar ve bugün hala o Meclis'te oturmaya devam edenler de Atatürkçü."
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