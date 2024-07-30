İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından müverrih ve hafız Küçükaşcı'nın vefatının ilk yılında Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Programa Küçükaşcı'nın eşi Mine, çocukları Ebrar, Emel ve Muhammed Ziya Küçükaşcı'nın yanı sıra pek çok kişi katıldı. Küçükaşcı'nın İslam tarihi ve medeniyeti üzerine yaptığı çalışmalar ve öğrencileri üzerindeki etkisi vurgulandı.

30.07.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının birinci yılında kabri başında yad edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından müverrih ve hafız Küçükaşcı'nın vefatının ilk yılında Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Programa Küçükaşcı'nın eşi Mine, çocukları Ebrar, Emel ve Muhammed Ziya Küçükaşcı'nın yanı sıra İskender Pala, Zekeriya Kurşun, Erhan Afyoncu, Muzaffer Şeker, Hayati Develi, Mustafa Çıpan, Ahmet Emre Bilgili, Halit Eren, Mehmet Güney, Mustafa Fayda, Bekir Büyükbaş, Hadi Duran ve Ahmet Şahin'in de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

Çeşitli hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Sezgin'in duası ve sanatçı Mehmet Kemiksiz'in ilahileri ile devam eden programda katılımcılara aşure ikram edildi.

"Mekke ve Medine üzerine ömrünü hasretti"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok dostu, meslektaşı ve öğrencisinin vefatının birinci yılında düzenlenen anma programına gelmesinin Küçükaşcı'nın ne kadar sevildiğini ve unutulmadığını gösterdiğini söyledi.

Küçükaşcı'nın Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı gibi görevleri dolayısıyla idareciliği ve akademisyenlik yönü bulunduğunu dile getiren Afyoncu, "En önemli vasfı da hocalığıydı. Özellikle Haremeyn yani Mekke ve Medine üzerine ömrünü hasretti. Peygamberimiz döneminden başlayarak daha sonraki dönemler ve Osmanlı dönemiyle ilgili Mekke-Medine araştırmaları yaptı. Kitaplarının baskısı bitmişti. Onlar da önümüzdeki aylarda çıkacak. Allah rahmet eylesin. Biz Mustafa'yı arkadaşlar olarak özlüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mekke ve Medine'nin bütün Müslümanların en çok önem verdikleri yerler olduğuna işaret eden Afyoncu, şunları kaydetti:

"Mustafa Sabri Küçükaşcı, Türklerin peygamber sevgisini, Harameyn'e bakış açısını en çok anlatan ve bunun üzerinde duran kişiydi. Türklerin İslamiyet inancında Peygamber sevgisinin çok önemli bir yeri vardır. Küçükaşcı'nın en önemli özelliği de bu Peygamber sevgisi üzerinde durmasıydı. Çünkü Türklerin Müslüman olmasında, İslam'ı yaşamasında Peygamberimizin yeri her zaman ayrıdır. Mustafa hem bununla ilgili hem de Türklerin Mekke Medine'de yaptığı tamiratlar, oradaki hayır ve hasenat gibi konular üzerinde son derece fazla durdu. Tabii en önemlisi de hoca olarak birçok insan yetiştirdi, doktora yaptırdı. O öğrencileri de hocanın izini yaşatmaya devam edecek."

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Küçükaşcı'nın üniversitede öğretim üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptığını anımsattı.

Kendisini çok özlediklerini ifade eden Şimşek, " Mustafa Hoca'mızın birikimiyle enstitümüzün araştırma faaliyetlerini yönlendirmeyi arzu ediyorduk. Kendisi enstitümüzde ciddi bir yapılanma yaptı. Şu anda onun çalışmaları çerçevesinde genç arkadaşlarımız araştırma faaliyetlerini koordine ediyorlar." dedi.

"Kendisinden daha fazla istifade etmek isterdik"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Küçükaşcı'nın kadim bir dost ve Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanı olduğunu belirterek, "Kendisi TÜBA'da danışman olarak görevlendirdiğimiz bir kardeşimizdi. Tarih ve sanat konularında bizlere destek veriyordu. Ölüm Allah'ın emri, yapılacak bir şey yok ama kendisinden daha fazla istifade etmek isterdik, nasip bu kadarmış." ifadesini kullandı.

Türk Maarif Ansiklopedisi'nin editöryal sürecinde ve bilim kurulunda görev alan Küçükaşcı'nın eser için birçok madde kaleme aldığı bilgisini veren Şeker, "Katkısı sadece onunla sınırlı değildi. Başka alanlarda da katkıları vardı. Gerçek bir bilim insanıydı, tarih dostuydu." dedi.

Küçükaşcı'nın Konya'da 1950'li yıllarda ilim dünyasına hizmet eden önemli şahsiyetlerden Hacıveyiszade Mustafa Efendi'nin torunu olduğunu ifade eden Şeker, "Kökü sağlam bir aileden gelen kıymetli bir kardeşimizdi. Hem Konya çelebisi hem İstanbul beyefendisi, az bulunan cinsten bir kardeşimizdi." şeklinde konuştu.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili de Küçükkaşcı'nın kadim arkadaşlarından olduğunu, vefatından önceki 1,5 yıl boyunca Türk Maarif Ansiklopedisi için birlikte mesai harcadıklarını, ansiklopedi çalışmalarının yanı sıra çeşitli projeler için de görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bilgili, Küçükaşcı'nın çok verimli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Hem akademik anlamda hem de akademisyenliğe bağlı olarak iş ve proje üretimi konusunda son derece verimli bir arkadaşımızdı. Hayatı bu kadarmış, geçen yıl emri hak vaki oldu." diye konuştu.

İslam tarihi ve medeniyeti alanında, özellikle de Haremeyn ve İstanbul tarihi üzerine ilmi ve akademik çalışmalarıyla önce çıkan, 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Küçükaşcı, 59 yaşındayken 30 Temmuz 2023'te vefat etmişti.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yedisi ortak olmak üzere 85 madde hazırlayan Küçükaşcı'nın, 20'si uluslararası olmak üzere 30 sempozyuma sunduğu tebliğleri bulunuyor.

Kaynak: AA

Mustafa Sabri, Eyüpsultan, İstanbul, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:50 Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano ile 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano ile 1-1 berabere kaldı
20:52 İsrail’in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü İsrail'in vurduğu Beyrut savaş alanına döndü
19:56 İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu
19:38 3 ilde orman yangını alarmı Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi 3 ilde orman yangını alarmı! Ekipler zamana karşı yarış başlattı, Mehmetçik de sahaya indi
16:59 Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim Olimpiyat açılışındaki gösteriye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Macron davet etti, görüntüleri görünce vazgeçtim
20:34 Türkeş’in “Gangster“ sözlerine MHP’den “Mason“ yanıtı Türkeş'in "Gangster" sözlerine MHP'den "Mason" yanıtı
19:31 Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi Bir anlık hatası 18 yaşındaki gencin sonunu getirdi
17:47 Arda Güler’e tarihi teklif Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti Arda Güler'e tarihi teklif! Real Madrid, 1 saniye bile düşünmeden reddetti
17:33 Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf Cinayetin nedeni vahim Eski belediye başkanını kurşunlayan tetikçiden itiraf! Cinayetin nedeni vahim
17:32 İzmir’de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı İzmir'de bir ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına dehşeti yaşattı
16:36 Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı Arkadaşının boynuna bıçak saplayıp can çekişirken kayda aldı
16:31 Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti Otobüs durağında bekleyen kadına bakarak kendini tatmin etti
16:26 Taraftarları sokaklara döktü Romanya, Mehmet Topal’ı konuşuyor Taraftarları sokaklara döktü! Romanya, Mehmet Topal'ı konuşuyor
15:49 Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
15:47 Isparta’da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı Isparta'da babasını öldüren genç kadının ilk ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 22:02:43. #1.11#
SON DAKİKA: İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement