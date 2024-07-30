İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı'nın Vefatının Birinci Yılında Anma Töreni Düzenlendi

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İslam tarihine dair çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşcı, vefatının birinci yılında kabri başında yad edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından müverrih ve hafız Küçükaşcı'nın vefatının ilk yılında Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Programa Küçükaşcı'nın eşi Mine, çocukları Ebrar, Emel ve Muhammed Ziya Küçükaşcı'nın yanı sıra İskender Pala, Zekeriya Kurşun, Erhan Afyoncu, Muzaffer Şeker, Hayati Develi, Mustafa Çıpan, Ahmet Emre Bilgili, Halit Eren, Mehmet Güney, Mustafa Fayda, Bekir Büyükbaş, Hadi Duran ve Ahmet Şahin'in de arasında bulunduğu pek çok kişi katıldı.

Çeşitli hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Osman Sezgin'in duası ve sanatçı Mehmet Kemiksiz'in ilahileri ile devam eden programda katılımcılara aşure ikram edildi.

"Mekke ve Medine üzerine ömrünü hasretti"

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok dostu, meslektaşı ve öğrencisinin vefatının birinci yılında düzenlenen anma programına gelmesinin Küçükaşcı'nın ne kadar sevildiğini ve unutulmadığını gösterdiğini söyledi.

Küçükaşcı'nın Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı gibi görevleri dolayısıyla idareciliği ve akademisyenlik yönü bulunduğunu dile getiren Afyoncu, "En önemli vasfı da hocalığıydı. Özellikle Haremeyn yani Mekke ve Medine üzerine ömrünü hasretti. Peygamberimiz döneminden başlayarak daha sonraki dönemler ve Osmanlı dönemiyle ilgili Mekke-Medine araştırmaları yaptı. Kitaplarının baskısı bitmişti. Onlar da önümüzdeki aylarda çıkacak. Allah rahmet eylesin. Biz Mustafa'yı arkadaşlar olarak özlüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mekke ve Medine'nin bütün Müslümanların en çok önem verdikleri yerler olduğuna işaret eden Afyoncu, şunları kaydetti:

"Mustafa Sabri Küçükaşcı, Türklerin peygamber sevgisini, Harameyn'e bakış açısını en çok anlatan ve bunun üzerinde duran kişiydi. Türklerin İslamiyet inancında Peygamber sevgisinin çok önemli bir yeri vardır. Küçükaşcı'nın en önemli özelliği de bu Peygamber sevgisi üzerinde durmasıydı. Çünkü Türklerin Müslüman olmasında, İslam'ı yaşamasında Peygamberimizin yeri her zaman ayrıdır. Mustafa hem bununla ilgili hem de Türklerin Mekke Medine'de yaptığı tamiratlar, oradaki hayır ve hasenat gibi konular üzerinde son derece fazla durdu. Tabii en önemlisi de hoca olarak birçok insan yetiştirdi, doktora yaptırdı. O öğrencileri de hocanın izini yaşatmaya devam edecek."

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Küçükaşcı'nın üniversitede öğretim üyesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptığını anımsattı.

Kendisini çok özlediklerini ifade eden Şimşek, " Mustafa Hoca'mızın birikimiyle enstitümüzün araştırma faaliyetlerini yönlendirmeyi arzu ediyorduk. Kendisi enstitümüzde ciddi bir yapılanma yaptı. Şu anda onun çalışmaları çerçevesinde genç arkadaşlarımız araştırma faaliyetlerini koordine ediyorlar." dedi.

"Kendisinden daha fazla istifade etmek isterdik"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Küçükaşcı'nın kadim bir dost ve Türkiye'nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanı olduğunu belirterek, "Kendisi TÜBA'da danışman olarak görevlendirdiğimiz bir kardeşimizdi. Tarih ve sanat konularında bizlere destek veriyordu. Ölüm Allah'ın emri, yapılacak bir şey yok ama kendisinden daha fazla istifade etmek isterdik, nasip bu kadarmış." ifadesini kullandı.

Türk Maarif Ansiklopedisi'nin editöryal sürecinde ve bilim kurulunda görev alan Küçükaşcı'nın eser için birçok madde kaleme aldığı bilgisini veren Şeker, "Katkısı sadece onunla sınırlı değildi. Başka alanlarda da katkıları vardı. Gerçek bir bilim insanıydı, tarih dostuydu." dedi.

Küçükaşcı'nın Konya'da 1950'li yıllarda ilim dünyasına hizmet eden önemli şahsiyetlerden Hacıveyiszade Mustafa Efendi'nin torunu olduğunu ifade eden Şeker, "Kökü sağlam bir aileden gelen kıymetli bir kardeşimizdi. Hem Konya çelebisi hem İstanbul beyefendisi, az bulunan cinsten bir kardeşimizdi." şeklinde konuştu.

Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ahmet Emre Bilgili de Küçükkaşcı'nın kadim arkadaşlarından olduğunu, vefatından önceki 1,5 yıl boyunca Türk Maarif Ansiklopedisi için birlikte mesai harcadıklarını, ansiklopedi çalışmalarının yanı sıra çeşitli projeler için de görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Bilgili, Küçükaşcı'nın çok verimli çalışmalara imza attığını vurgulayarak, "Hem akademik anlamda hem de akademisyenliğe bağlı olarak iş ve proje üretimi konusunda son derece verimli bir arkadaşımızdı. Hayatı bu kadarmış, geçen yıl emri hak vaki oldu." diye konuştu.

İslam tarihi ve medeniyeti alanında, özellikle de Haremeyn ve İstanbul tarihi üzerine ilmi ve akademik çalışmalarıyla önce çıkan, 2015'ten 2019'a kadar Topkapı Sarayı Müze Başkanlığı yapan Küçükaşcı, 59 yaşındayken 30 Temmuz 2023'te vefat etmişti.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yedisi ortak olmak üzere 85 madde hazırlayan Küçükaşcı'nın, 20'si uluslararası olmak üzere 30 sempozyuma sunduğu tebliğleri bulunuyor.