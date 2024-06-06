Prof. Dr. Ömer Özkan, köy okulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika
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Prof. Dr. Ömer Özkan, köy okulu öğrencilerini ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan, Afyonkarahisar'dan gelen köy okulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Özkan, kafa nakli konusunda henüz erken olduğunu belirtti.

06.06.2024 11:44
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Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, Afyonkarahisar'dan gelen köy okulu öğrencilerini ağırladı. Prof. Dr. Ömer Özkan, bir öğrencinin kafa nakli sorusuna, bir gün yapılacağını ama henüz erken olduğu yanıtını verdi.

Akdeniz Üniversitesi, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akharım Atatürk Ortaokulu'nun öğrencilerini ağırladı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Akharım Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte köy okulundan gelen öğrencilerle üniversitenin Senato Salonu'nda bir araya geldi.

'ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Ben de bir devlet okulu olan Namık Kemal Ortaokulu ve Antalya Anadolu Lisesi'nde ilk ve orta öğrenimimi tamamladım. Üniversite eğitimimi de bugün rektörü olduğum Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldım. Devletimiz bizlere emek verdi, bugün biz de bu emeğe karşılık ülkemiz için, milletimiz için çalışıyoruz. Dilerim sizler de verilen bu imkanları en iyi şekilde kullanır, ülkemize hayırlı insanlar olursunuz" dedi.

'ZORLUKLAR SİZİ GÜÇLÜ YAPACAK'

Kendisinin de devlet okullarında eğitim gördüğünü, birtakım zorluklara rağmen azimle çalıştığını belirten Prof. Dr. Özkan, "Ben de sizin gibi devlet okullarında okudum, aynı zorlukları yaşadım ve bugün karşınızdayım. Üniversitemin ilk kadın rektörü oldum. Dünyada, ülkemizde ilk olan nakil ameliyatları yaptım. Sizler de aynı şekilde hayallerinizi gerçekleştirebilir, hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Hayal kurmaktan, büyük düşünmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin. Belki bazen yolunuzda engeller çıkacak, belki bazen zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama şunu unutmayın ki bu zorluklar sizi daha güçlü yapacak ve başarıya ulaşmanızı sağlayacak" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN İLGİNÇ SORULAR

Öğrenciler dünyadaki ilk rahim naklini ve Türkiye'deki ilk yüz, ilk çift kol nakillerini yapan, bilime yaptığı katkılardan dolayı TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü ve 100'üncü yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü gibi birçok ödüle de sahip Prof. Dr. Ömer Özkan'a kafa nakli, dil nakli gibi ilginç sorular yöneltti. Bir öğrenci ise ameliyatlar sırasında ellerinin titreyip titremediğini ve hukuki olarak üstlendiği sorumlulukları sordu. Prof. Dr. Özkan, kafa naklinin bir gün yapılabileceğini ama henüz erken olduğunu söyledi.

CEVİZ FİDANI HEDİYE ETTİ

Özkan çifti, Sandıklı'dan gelen öğrencilere okullarında, Akdeniz Üniversitesi Ormanı oluşturmaları için ceviz fidanı verdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 8'inci sınıf öğrencisi İpek Altınışık da günün anısına, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan'a köy tarhanası ve köy ekmeği hediye etti. Soru ve cevapların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Öğrenciler, daha sonra üniversitenin fakülte binalarını gezdi, öğretim görevlilerinden bilgi aldı.

HABER-KAMERA: Mehmet ÇINAR/ ANTALYA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Prof. Dr. Ömer Özkan, köy okulu öğrencilerini ağırladı - Son Dakika

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