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Psikolojik Rahatsızlığı Olan Adam, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Psikolojik Rahatsızlığı Olan Adam, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Antalya'da psikolojik rahatsızlığı bulunan Yusuf Emre Tıraş, tartıştığı annesini 13 bıçak darbesiyle öldürdü. Cezai ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Tıraş hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri talep edildi.

Psikolojik Rahatsızlığı Olan Adam, Annesini Bıçaklayarak Öldürdü
12.12.2023 - 15:40,
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ANTALYA'da tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61) 13 bıçak darbesiyle öldüren, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Yusuf Emre Tıraş (38) hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanması istendi.

Olay, 8 Aralık 2022'de saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. Yusuf Emre Tıraş ile alışverişten dönen annesi Zübeyde Tıraş, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Emre Tıraş, annesine ekmek bıçağıyla saldırıp, 13 yerinden bıçakladı. Bağrışma seslerini duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan Yusuf Emre Tıraş'ın elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Yusuf Emre Tıraş, kaçmak istediği sırada komşularınca yakalandı, polise haber verildi. Sağlık ekipleri, Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri de Yusuf Emre Tıraş'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tıraş, tutuklandı.

CEZA EHLİYETİ YOK

Yusuf Emre Tıraş hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'nca düzenlenen raporda, Yusuf Emre Tıraş'ın 'kasten öldürme' suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği yer aldı. Tıraş'ın 'üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istendi.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Yusuf Emre Tıraş, babası ve kardeşi katıldı. Tanık İ.T. ifadesinde, Yusuf Emre Tıraş'ın kardeşi olduğunu, olayı görmediğini, Tıraş'ın 20 yıldır bipolar bozukluğu olduğunu, son 1 yıldır rahatsızlığının arttığını belirterek, şikayetçi olmadığını anlattı. Yusuf Emre Tıraş ise şu an tedavi gördüğünü, bu süreçte kendisini iyi hissettiğini ifade ederek, tahliyesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, sanık Tıraş hakkında mütalaayı açıkladı. Raporlar doğrultusunda Yusuf Emre Tıraş'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı, şizofreni teşhisi konulduğu belirtilerek, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaanın ardından duruşma, ertelendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yusuf Emre, Muratpaşa, Antalya, Aralık, Adli Tıp, Cinayet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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