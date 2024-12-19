Putin: 4 Bin İran Yanlısı Savaşçı Tahran'a Gönderildi - Son Dakika
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Putin: 4 Bin İran Yanlısı Savaşçı Tahran'a Gönderildi

Putin, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirirken 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Hmeymim üssünden Tahran'a ulaştırdıklarını belirtti.

19.12.2024 15:48
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Moskova'nın, Hmeymim üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a ulaştırdığını söyledi.

Putin, başkent Moskova'daki "Gostinıy Dvor" isimli merkezde düzenlenen yıllık basın toplantısı ve "Doğrudan Hat" şeklindeki birleşik programda, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın Suriye'de yenilgiye uğramadığını belirten Putin, Suriye'ye 10 yıl önce terörist gruplarını yok etmek için girdiklerini söyleyerek, "Genel olarak hedefimize ulaştık. Esed rejimi birlikleriyle ile çatışan gruplar bile değişti. Avrupa ülkeleri ve ABD, bu gruplarla ilişki kurmak istiyor. Eğer bu gruplar terör örgütleri ise neden bunu yapmak istiyorsunuz? Onlar değişti demek. Bu da hedeflere ulaşıldığı anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Suriye'deki muhalif güçlerin hızlı ilerlediğine işaret eden Putin, "Halep'e 350 muhalif savaşçı girdi, 30 bin hükümet askeri ve İran yanlısı birlikler ise savaşmadan geri çekildi, kendi pozisyonlarını patlattı ve gitti. Benzer durum tüm Suriye'de yaşandı." dedi.

İran'ın eskiden kendi birliklerini Suriye'ye ulaştırma konusunda Rusya'dan yardım istediğini anlatan Putin, "Şimdi ise onlar (İranlılar) bu birliklerin Suriye'den çıkarılmasını bizden istedi. Hmeymim hava üssünü kullanarak 4 bin İran yanlısı savaşçıyı Tahran'a götürdük. İran yanlısı grupların bir kısmı savaşmadan Lübnan'a, diğer kısmı da Irak'a gitti." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki durumun "basit olmadığını" kaydeden Putin, bu ülkede barış ve istikrarın sağlanacağı umudunu paylaşarak "Suriye'deki durumu kontrol altında tutan tüm gruplar ve bölge ülkeleri ile temasları sürdürüyoruz. Bunların birçoğu, üslerimizin Suriye'de kalmasından yana. Bunu düşüneceğiz. Ülkedeki durumu kontrol eden ve gelecekte kontrol edecek siyasi gruplarla ilişkilerin ne yönde ilerleyeceği konusunda karar vermeliyiz. Çıkarlarımızın uyuşması gerekiyor." diye konuştu.

Ortaklara Rusya'ya ait Hmeymim hava üssünün Suriye'ye insani yardımın ulaştırılması için kullanılmasını teklif ettiklerini dile getiren Putin, "Bu teklif anlayışla ve ortak çalışmaların organize edilmesi talebiyle karşılandı. Bu, Tartus üssü için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esed ile henüz görüşmediğini ancak bunu yapmayı planladığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Putin: 4 Bin İran Yanlısı Savaşçı Tahran'a Gönderildi - Son Dakika

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