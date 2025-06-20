Putin'den İran ve İsrail'e Mesaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Putin'den İran ve İsrail'e Mesaj

20.06.2025 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, İran lideri Hamaney'in öldürülme tehdidine dair, bunun söylemde kalmasını umduğunu belirtti.

ST. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail'in İran lideri Ali Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum." dedi.

Putin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen ve yaklaşık 4 saat süren "ana oturumda" gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya dair değerlendirmelerde bulunan Putin, İsrail'in İran lideri Hamaney'i öldürme tehdidine ilişkin, "Bunun söylemde kalmasını diliyorum. Rusya, her zaman her ülkenin güvenliğinin, başka bir ülkenin güvenliğine zarar verilmemesi şartıyla sağlanmasından yana." ifadelerini kullandı.

Putin, bölge ülkeler ve Küresel Güney'in İsrail ile İran arasındaki gerginlik seviyesinin düşürülmesinde rol oynayabileceğini belirterek, "Bir taraftan İran, uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleere sahip olma hakkını savunuyor. Diğer taraftan İsrail, kendi güvenliğinin sağlanması konusunda ısrar ediyor. Her iki ülke için kabul edilebilir çözümler bulunabilir. Küresel Güney ve bölge ülkeleri, çözümün bulunması sürecinde yardımcı olabilir. Görüşüme göre, çözüm var." dedi.

Hem İsrail hem de İran tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Putin, "Meselenin çözümüne dair bazı tekliflerimiz var. Arabulucu olmak için uğraşmıyoruz, sadece fikirler teklif ediyoruz. Eğer bu teklifler, her iki taraf için uygun olursa, bundan memnuniyet duyarız. Fikirlerimizin hayata geçirilmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nden personelimizi tahliye etmiyoruz"

Rusya'nın İran ile dost ilişkileri olduğuna dikkati çeken Putin, "Bu bağlamda, her zaman tüm yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. İran'ın barışçıl nükleer enerji alanındaki çıkarları dahil, meşru çıkarları için verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Biz her zaman bu yaklaşımı benimsedik. Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Batı basınında, Moskova'nın bu meseleye müdahil olmamasıyla ilgili yer alan eleştirilere ilişkin ise şöyle konuştu:

"Daha fazlasını yapmamızı kim söylüyor? Neyi yapmamız gerekiyor? Askeri operasyon yapmamız mı isteniliyor? Zaten Rusya, kendisine tehdit oluşturanlara karşı askeri operasyon yürütüyor. Biz İran'ın barışçıl nükleere sahip olma hakkını savunuyoruz. Bunu sözle değil, somut eylemlerle yapıyoruz. İran'da Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ni inşa ettik. İki nükleer santralin daha inşa edilmesi için anlaşma yaptık. İran ile etrafındaki zorluklara ve tehlikeye rağmen, bu yöndeki çalışmaları sürdürüyoruz. Personelimizi oradan tahliye etmiyoruz."

İsrail ve ABD ile temaslarında nükleer santraldeki Rus uzmanlarının güvenliğini dile getirdiğini kaydeden Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun buna katıldığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın taleplerin yerine getirileceğine dair söz verdiğini bildirerek, "Bu, İran'ı doğrudan desteklediğimiz anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

İran'daki nükleer tesislerin etrafındaki durumun endişe verici olduğunu vurgulayan Putin, "Bunun nereye varabileceği konusunda endişeliyiz." dedi.

Putin, İsrail'e eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden (SSCB) ve Rusya'dan göç eden yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığına dikkat çekerek, bugün İsrail'in Rusça konuşulan bir ülke haline geldiğini ve bunun Moskova tarafından dikkate alındığını ifade etti.

Putin, Arap ve İslam dünyasıyla dostane ilişkiler, stratejik ortaklıklar ve müttefiklik bağları kurduklarının altını çizdi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Ali Hamaney, Petersburg, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Enerji, İsrail, Güncel, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'den İran ve İsrail'e Mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oktay Kaynarca’dan yıllar sonra gelen pişmanlık Oktay Kaynarca'dan yıllar sonra gelen pişmanlık
Güney Afrika’da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da sel felaketinde 92 kişi hayatını kaybetti
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’ye suikast girişimi İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye suikast girişimi
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
İran destekli grup ABD’yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek
Anlaşma tamam İngiltere ve ABD, İran’a karşı birleşti Anlaşma tamam! İngiltere ve ABD, İran'a karşı birleşti
Avrupa ülkesi savaşta İran’dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi
Merkeze alınan Tunceli Valisi’nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim Merkeze alınan Tunceli Valisi'nden dikkat çeken paylaşım: Kudretim olsa kökünden keserdim
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
22:47
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşacağız ve bundan sonra ne olacağını göreceğiz
21:21
İsrail saldırıları altındaki İran’da 5.5 büyüklüğünde deprem
İsrail saldırıları altındaki İran'da 5.5 büyüklüğünde deprem
10:10
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
10:06
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var
Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:30
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu 190 şüpheli yakalandı
Çevrim içi çocuk tacizi operasyonu! 190 şüpheli yakalandı
09:23
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig’e geliyor
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
09:11
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG’ye soğuk duş
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
09:10
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris’te çıkarıyor
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor
08:54
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
20 milyon öğrenci karnelerini alacak, yaz tatili başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 08:14:54. #7.13#
SON DAKİKA: Putin'den İran ve İsrail'e Mesaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.