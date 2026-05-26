Putin\'den Rus Vatandaşlarını Koruma Yasası

MOSKOVA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusunun, yabancı veya uluslararası mahkemeler tarafından mahkum edilen ya da tutuklanan Rus vatandaşlarını korumak üzere kullanılmasına yetki veren yasayı imzaladı.

Yasal değişikliklerinin ilan edildiği portalda pazartesi günü yayımlanan belgeye göre, Rusya'nın taraf olduğu uluslararası antlaşmalara veya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına dayanmayan yargı yetkileri kapsamında, Rusya'nın katılımı olmaksızın, başka devletler adına hareket eden yabancı mahkemelerin kararıyla tutuklanan, gözaltına alınan ya da yargılanan Rus vatandaşlarının korunması için Rusya Silahlı Kuvvetleri kendi yetkisi çerçevesinde devreye girebilecek.

Yasanın, resmi olarak yayımlanmasından 10 gün sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Batı adaletinin, Avrupa bürokrasisinin dayattığı kararlara karşı çıkanları cezalandıran bir baskı aracına dönüştüğünü" belirterek, Rus vatandaşlarını korumak için yasanın gerekli olduğunu vurgulamıştı.