Putin'in Dönüşüne F-22 Eşlik Etti

16.08.2025 10:57
Putin, Trump ile görüşmesinin ardından uçağına F-22 savaş jetleri eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Alaska eyaletinden dönerken uçağına Amerikan ordusuna ait F-22 savaş uçakları eşlik etti.

Kremlin'den servis edilen videoda, ABD Başkanı Trump ile Alaska'da görüştükten sonra dönüş yolunda Putin'in uçağının sağında ve solunda Amerikan ordusuna ait birkaç F-22 savaş uçağının uçtuğu görüldü.

ABD'deki zirvenin ardından Rusya'nın en kuzeydoğu kesiminde yer alan Çukotka Özerk Bölgesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştiren Putin, Bölge Valisi Vladislav Kuznetsov ile görüştü.

Kaynak: AA

10:41
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak
02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
